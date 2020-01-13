Принц Гаррі та Меган Маркл планують дати інтерв'ю про королівську родину – ЗМІ

У пресі з'явилася інформація про те, що герцоги Сассекські розглядають можливість проведення викривального інтерв'ю. Припускають, що в ньому подружжя проллє світло на справжню причину відсторонення від королівських обов'язків.

Офіційне повідомлення принца Гаррі та Меган Маркл викликало справжній резонанс у суспільстві. Пара, яка висловила намір відійти від королівської родини та здобути фінансову незалежність, не вдавалася до деталей обгрунтування такого рішення. Проте, як повідомляє видання Deadline, всі подробиці про стосунки у сім'ї британських монархів можуть бути оприлюднені під час особистого інтерв'ю.

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Близький друг принца Гаррі та принца Вільяма Том Бредбі, який зробив успішну кар'єру на британському телебаченні, висловив припущення про майбутню розмову герцогів Сассекських з пресою.

Я маю певне уявлення про те, що може виходити в повне інтерв'ю, з яким вони не забаряться, і я не думаю, що воно стане приємним,

– відверто зізнався Том Бредбі.



Королівська родина / Instagram / @sussexroyal

Товариш принца Гаррі не дав достеменно зрозуміти, яких аспектів життя королівського подружжя стосуватиметься розмова. Проте навряд чи Том Бредбі, який пролив світло на боротьбу Меган Маркл з британською пресою, зголоситься стати інтерв'юером цього разу.

Припускають, що відверта розмова може відбуться з американською акторкою та ведучою Опрою Вінфрі, з якою принц Гаррі працює над створенням серіалу про психічне здоров'я. Глядачі зможуть побачити результати їхньої спільної роботи вже 2020 року в ефірі платформи Apple TV+.

Відомо, що мати Меган Маркл Доріа Редлан кілька разів зустрічалася з Опрою Вінфрі. Можливо, на відверту розмову про життя королівської родини наважилися не лише герцоги Сассекські.

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