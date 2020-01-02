Принц Гаррі та Меган Маркл показали, наскільки виріс їхній єдиний син

Герцоги Сассекські проводять відпустку у Канаді. У мандрівку вони взяли з собою 7-місячного Арчі Гаррісона. Однак принц Гаррі та Меган Маркл не забувають і про своїх прихильників: пара привітала підписників блогу з Новим роком та показала ексклюзивні кадри з маленьким сином.

Кількасекундний ролик з'явився на інстаграм-сторінці королівського подружжя. У відео принц Гаррі та Меган Маркл вирішили пригадати, наскільки особливим був для них 2019-ий рік. І, звісно ж, головною подією стало народження первістка, якого закохані назвали Арчі Гаррісоном. Саме тому ролик розпочинається та закінчується новим сімейним знімком, зробленим під час різдвяної поїздки пари до Канади.

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На кадрі видно, наскільки виріс Арчі Гаррісон. Ймовірно, автором фото була Меган Маркл, адже у кадрі вона не з'явилась. Натомість прихильники зможуть побачити принца Гаррі, який ніжно тримає свого сина на руках.

Вітаємо всіх з Новим роком та дякуємо за вашу постійну підтримку! Ми були в захваті від зустрічей з вами і не можемо дочекатись можливості ще раз поспілкуватись у наступному році. Сподіваємось, що 2020 рік принесе кожному з вас здоров'я та щастя,

– написали герцоги Сассекські.

До відео також увійшли кадри з офіційних візитів до благодійних організацій, африканське турне принца Гаррі та Меган Маркл, вшанування пам'яті загиблих військових та спільні фото з королівськими родичами. Світлини та відео пара показала під супровід однієї з пісень гурту Coldplay, за що герцоги особисто подякували солісту колективу Крісу Мартіну.

Подібний ролик розмістили і принц Вільям з Кейт Міддлтон. Пара привітала прихильників з Новим роком у переддень свята та поділилась найефектнішими кадрами свого життя. У підсумок 2019 року герцоги Кембриджські символічно ввели і появу на світ Арчі Гаррісона, підкресливши важливість цієї події для всієї родини монарха.