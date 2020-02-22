Принц Гаррі та Меган Маркл пояснили умови виходу з королівської сім'ї

Після того, як на початку січня 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про зречення від королівських обов'язків, у ЗМІ не припиняють обговорювати цю тему. Саме тому прессекретар герцогів Сассекських вирішив офіційно пояснити, яке рішення щодо пари прийняла королева Єлизавета ІІ.

Раніше інсайдери західних ЗМІ заявляли, що Гаррі та Меган Маркл більше не зможуть використовувати свій титул герцогів Сассекських у комерційних цілях. Тобто всі благодійні чи бізнес-проєкти їм доведеться перейменувати, адже більше подружжя не представляє монархію та не повинно заробляти на цьому. Окрім цього, навіть під час промов їм заборонено використовувати слово королівський. Як повідомляє BBC, принц Гаррі та Меган Маркл погоджуються з цією вимогою, про що розповів їхній представник.

Цікаво: Єлизавета ІІ по-особливому підтримала принца Гаррі та Меган Маркл: фото

Некомерційна організація, про яку оголосять навесні поточного року, не буде називатися Sussex Royal Foundation. Герцог і герцогиня Сассекські не мають наміру використовувати слова Sussex Royal після весни 2020 року,

– пояснив їхній представник.

Прессекретар додав, що насправді принц Гаррі та Меган Маркл подали заявку на створення комерційного бренду значно раніше. Але після оприлюднення вимоги від Єлизавети ІІ вони відкликали це подання. Офіційно подружжя перестане виконувати обов'язки старших членів королівської сім'ї з 31 березня, саме до того часу вони перейменують усі проєкти. Очікується, що навіть інстаграм-сторінка більше не буде називатись Sussex Royal.

Подружжя буде жити на дві країни – Канаду та Великобританію. Тому королева Єлизавета ІІ залишила принцу Гаррі та Меган Маркл маєток Фрогмор-хаус. Однак офісу в Букінгемському палаці герцоги Сассекські більше не матимуть. Водночас Її Величність залишила там працювати команду, яка допомагатиме парі продовжувати підтримувати окремі благодійні фонди у Великобританії. А от у Канаді знаменита пара буде працювати над розвитком своєї нової організації. Їхній представник запевнив, що принц Гаррі та Меган Маркл залишають напрямок, в якому вже працювали упродовж майже 2 років – це країни Співдружності, розширення прав і можливостей молоді та психічне здоров'я.

Її Величність дала своєрідний випробувальний термін в рік, щоб подивитись, чи виконуються умови їхньої домовленості. Після цього королівська сім'я ще раз збереться на нараду.

Через рік королівська сім'я заново обговорить деталі угоди, пов'язані з роботою герцога і герцогині. Так як немає прецеденту для настільки нової моделі співпраці та їхньої фінансової незалежності, члени королівської сім'ї вибрали період у 12 місяців, який буде гарантувати, що домовленості дотримуються усіма сторонами,

– пояснив прессекретар.

Уже в березні 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл планують вирушити в Лондон. Там герцоги Сассекські мають намір виконати доручення від королеви. Окрім цього, Гаррі запише з Джоном Бон Джові пісню для підтримки його масштабного проєкту Invictus Games. Побуває внук Єлизавети ІІ на щорічній церемонії Endeavour Fund Awards, де спільно з дружиною зустрінеться з військовослужбовцями і ветеранами. Принц Гаррі та Меган Маркл також відвідають Mountbatten Music Festival та церковну службу у Вестмінстерському абатстві.