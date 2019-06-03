Принц Гаррі та Меган Маркл публічно підтримали ЛГБТ-спільноту

Герцоги Сассекські продовжують вести свій Instagram-акаунт. Днями принц Гаррі та Меган Маркл розмістили там особливий допис, в якому підтримали всіх представників ЛГБТ-спільноти.

За традицією, 1 червня у всьому світі відзначають Pride Daу. Саме у цей день у мережі публічно підтримують ЛГБТ-спільноти та закликають інших ставати на захист їх прав. До своєрідного флешмобу долучились принц Гаррі та Меган Маркл.

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На офіційній сторінці в Instagram герцоги Сассекські оголосили червень місяцем ЛГБТ-спільноти. У його рамках представники королівської родини планують реалізувати кілька світських зустрічей, на яких через декретну відпустку Меган буде присутній тільки принц Гаррі.

Червень оголошується місяцем ЛГБТ. Ми підтримуємо цю спільноту: молодих і літніх людей, їхні сім'ї і друзів. Ви гідні бути повноцінною частиною суспільства, бо це дуже просто: любов є любов,

– йдеться в офіційній заяві герцогів Сассекських.

Допис принц Гаррі та Меган Маркл доповнили тематичним колажем, на якому показали кадри із ЛГБТ-прайдів. Окрім цього, на фото було видно зображення герцогів Сассекських та принцеси Діани. Леді Ді теж активно підтримувала людей з нетрадиційною орієнтацією, тому її син продовжив справу своєї зіркової матері.