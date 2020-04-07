Принц Гаррі та Меган Маркл розсекретили назву своєї благодійної організації

Уже не SussexRoyal! Після складання королівських обов'язків принц Гаррі та Меган Маркл змушені були змінити назву своєї благодійної організації. Її подружжя назвало на честь сина Арчі Гаррісона.

Як повідомляє People, пара офіційно оголосила нову назву некомерційної організації, завдяки якій вони займатимуться благодійністю. Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили назвати її Archwell. Таке рішення було символічним, про що вони розповіли у своїй заяві для представників ЗМІ.

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"Ще до Sussex Royal з'явилася ідея "арчі" – це грецьке слово, що означає "джерело дій". Ми вхопилися за цю ідею для благодійної організації, яку ми сподівалися коли-небудь створити, і вона стала натхненням для імені нашого сина. Робити щось значуще, робити щось важливе. Archwell – це назва, яка поєднує в собі давнє слово, що позначає силу і дію, і інше слово, що будить глибокі ресурси, які кожен з нас повинен використовувати. Ми з нетерпінням очікуємо запуску Archewell, коли прийде час", – оголосило подружжя.

Як відомо, з 1 квітня принц Гаррі та Меган Маркл офіційно перестали виконувати доручення Букінгемського палацу. Подружжя зі своїм сином Арчі Гаррісоном переїхало до Лос-Анджелеса, де проживає в одному з елітних маєтків. Охорону Гаррі та Меган оплатив принц Чарльз, який виділив на це 2,5 мільйона доларів. Однак надалі пара сама буде покривати свої витрати.

Водночас головною вимогою Єлизавети ІІ було не фінансове питання, а використання титулу герцогів Сассекських, як бренду. Її Величність заборонила вживати це словосполучення у будь-яких проєктах Гаррі та Меган. Тому подружжя вирішило перейменувати свій некомерційний проєкт на Archwell. Коли ж він запрацює, наразі невідомо. Однак у ЗМІ підозрюють, що запуск організації відбудеться днями.