Принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками: реакція королівської родини

Поки у британських ЗМІ підозрюють, що герцоги Кембриджські та Сассекські мають напружені стосунки, представники королівської родини демонструють протилежне. У день пологів, 6 травня, принц Вільям та його чарівна дружина Кейт привітали Гаррі та Меган з народженням першої дитини.

Як відомо, Меган Маркл народила сина. Сталось це 6 травня о 5:26 ранку. За офіційною інформацією, вага новонародженого малюка становить 3,26 кілограма.

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Принц Гаррі, який був під час пологів своєї зіркової дружини, особисто поділився радісною новиною із журналістами. Новоспечений батько вийшов до представників ЗМІ та зізнався, що в нього народився хлопчик. За його словами, він з Меган Маркл мав багато часу, щоб обдумати ім'я малюка, але наразі його розголошувати не будуть.

Водночас представники королівської родини поспішили публічно привітати герцогів Сассекських. Так, під дописом пари про народження сина з'явився коментар принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Герцог і герцогиня Кембриджські в захваті від новини про народження сина герцога і герцогині Сассекських і з нетерпінням чекають на зустріч з новим членом сім'ї,

– написали вони.

Окрім цього, на офіційному сайті Букінгемського палацу представники Єлизавети ІІ теж привітали принца Гаррі та Меган Маркл з народженням первістка.

"Королева, герцог Единбурзький, принц Уельський, герцогиня Корнуольська, герцог і герцогиня Кембриджська, леді Джейн Фалкес, леді Сара МакКоркудейл і граф Спенсер були в захваті від новини. Мати і дитина почуваються добре", – йдеться в офіційній заяві.

За словами представників королівської родини, мама Меган Маркл наразі гостює у Фрогмор-хаусі та, ймовірно, разом із герцогами Сассекськими вийде до британців, щоб познайомити їх із первістком пари. Наразі ж ЗМІ в очікуванні першого виходу зіркових батьків з їхнім новонародженим сином, а біля Вінзорського замку зібрались захоплені прихильники королівської родини з прапорами Великобританії та портретами герцогів.