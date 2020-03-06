Принц Гаррі та Меган Маркл стали очевидцями заручин пари: зворушливі відео та фото

Герцоги Сассекські випадково стали очевидцями романтичної історії, яка зворушила їх. Під час урочистого заходу ветеран освідчився коханій на очах у принца Гаррі та Меган Маркл. Реакція подружжя вже підкорює мережу.

У четвер, 5 березня, принц Гаррі та Меган Маркл відвідали урочисту церемонію нагородження преміями Endeavour Fund Awards. Подія була особливою для герцогів Сассекських, адже вони тривалий час підтримують ветеранів та є патронами відповідних фондів. Однак, не очікуючи того, подружжя стало очевидцями знакової та романтичної події.

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Під час церемонії військовий Денні Голланд на сцені став на одне коліно та запропонував своїй коханій одружитись. За всім спостерігали інші ветерани, які в цей вечір також отримали нагороди, та герцоги Сассекські. Меган Маркл чуттєво відреагувала на побачене і не стримувала свого захвату від романтичності моменту.



Принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на освідчення / Getty Images

Згодом нащадок королеви виголосив промову та подякував закоханим за те, що вони дозволили присутнім стати частинкою особливого свята. Окрім цього, принц Гаррі звернувся до ветеранів зі словами підтримки.

Меган і я дуже раді повернутися сюди, з усіма вами відзначити досягнення і подякувати вам за службу. Ви всі повинні пишатися тим, чого ви досягли, і тим позитивним впливом, яке ви продовжуєте надавати. Багато з вас сьогодні ввечері сказали мені слова підтримки, я, своєю чергою, підтримую і вас,

– зазначив принц Гаррі.

Дивіться відео, як принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на освідчення пари: