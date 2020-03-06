24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Принц Гаррі та Меган Маркл стали очевидцями заручин пари: зворушливі відео та фото

- Читать новость на русском
Принц Гаррі та Меган Маркл у Лондоні / www.gettyimages.com

Герцоги Сассекські випадково стали очевидцями романтичної історії, яка зворушила їх. Під час урочистого заходу ветеран освідчився коханій на очах у принца Гаррі та Меган Маркл. Реакція подружжя вже підкорює мережу.

У четвер, 5 березня, принц Гаррі та Меган Маркл відвідали урочисту церемонію нагородження преміями Endeavour Fund Awards. Подія була особливою для герцогів Сассекських, адже вони тривалий час підтримують ветеранів та є патронами відповідних фондів. Однак, не очікуючи того, подружжя стало очевидцями знакової та романтичної події.

Дивіться також: Меган Маркл вперше після "мегзиту" здійснила публічний вихід: приголомшливі фото

Під час церемонії військовий Денні Голланд на сцені став на одне коліно та запропонував своїй коханій одружитись. За всім спостерігали інші ветерани, які в цей вечір також отримали нагороди, та герцоги Сассекські. Меган Маркл чуттєво відреагувала на побачене і не стримувала свого захвату від романтичності моменту. 


Принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на освідчення / Getty Images

Згодом нащадок королеви виголосив промову та подякував закоханим за те, що вони дозволили присутнім стати частинкою особливого свята. Окрім цього, принц Гаррі звернувся до ветеранів зі словами підтримки. 

Меган і я дуже раді повернутися сюди, з усіма вами відзначити досягнення і подякувати вам за службу. Ви всі повинні пишатися тим, чого ви досягли, і тим позитивним впливом, яке ви продовжуєте надавати. Багато з вас сьогодні ввечері сказали мені слова підтримки, я,  своєю чергою, підтримую і вас,
– зазначив принц Гаррі. 

Дивіться відео, як принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на освідчення пари: 

 

Останні новини про коронавірус в Україні: знову підозра в Чернівцях
сьогодні
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Принц Гаррі Меган Маркл
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
5 березня 20:27 Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня
Квітослава Туз
5 березня 19:09 Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
Уляна Журба
5 березня 17:08 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
Квітослава Туз
5 березня 15:16 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
Юлія Турелик
5 березня 13:36 Гадаю, Євробачення було останнім конкурсом у моєму житті, – KRUTЬ про творчість після Нацвідбору
Юлія Девда
Новини
Більше новин
Залиште відгук