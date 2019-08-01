Принц Гаррі та Меган Маркл видалили всі підписки в Instagram: відома причина

Герцоги Сассекські вкотре приголомшили прихильників. Цього разу принц Гаррі та Меган Маркл вирішили повністю очистити список своїх підписок в Instagram. 1 серпня вони пояснили своє рішення громадськості.

У дописі, який з'явився на офіційній Instagram-сторінці герцогів Сассекських, йшлося, що принц Гаррі та Меган Маркл підписувались на тих людей чи спільноти, які можуть стати прикладом для інших. Тепер же королівське подружжя запропонувало прихильникам виділити профілі, які для них є орієнтиром. Таким чином Меган Маркл продовжила тему вересневого номера Vogue "Сила змін", де вона була запрошеним редактором.

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"У серпні ми звертаємося до вас за допомогою. Ми хочемо дізнатися, що для вас означає сила змін? Щомісяця ми змінюємо список підписок: додаємо в свій Instagram-акаунт профілі певних людей чи організацій, на які нам би хотілося звернути вашу увагу. Упродовж наступних кількох днів залиште в коментарях під цим дописом свої пропозиції, на кого нам варто підписатися цього разу. Це може бути мікроблог, який надихає людей бути кращими, або акаунт, який наповнює кожного оптимізмом і вірою в хороше", – написали герцоги Сассекські у мережі.

Окрім цього, принц Гаррі та Меган Маркл анонсували, що 5 серпня оголосять результати та підпишуться на 15 запропонованих акаунтів, які варті уваги кожного. Така ідея сподобалась прихильникам, які поступово засипають допис коментарями.

Що відомо про Instagram-сторінку герцогів Сассекських?

На початку квітня 2019 року принц Гаррі та Меган Маркл відділились від Букінгемського палацу, створивши свою офіційну Instagram-сторінку. Відтоді королівська пара тільки там ділиться громадськістю звітами своєї роботи та показує рідкісні фото свого чина Арчі.

У травні герцоги Сассекські вже робили своєрідну чистку своїх підписок. Тоді зі списку зникли всі офіційні сторінки Букінгемського палацу, зокрема, принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Представники подружжя пояснили, що свою публічність пара прагне використовувати на користь іншим. Відтак Гаррі і Меган почали привертати увагу прихильників на акаунти, в яких йшлося про проблеми лікування психічних захворювань, відносин між людьми і здоровий спосіб життя.