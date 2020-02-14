Принц Гаррі та Меган Маркл звільнили всіх помічників у Лондоні, – ЗМІ

Здається, герцоги Сассекські стали найбільш обговорюваною парою року. Після резонансної відмови від королівських обов'язків принц Гаррі та Меган Маркл не припиняють дивувати громадськість своїми рішеннями. Журналісти західних ЗМІ дізнались, що подружжя вирішило звільнити всіх помічників у Великобританії.

Ще у січні 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що хочуть жити на дві країни – у Великобританії та Канаді. Пара, яка втомилась від булінгу в пресі та мережі, склала свої королівські повноваження. Як припускають інсайдери The Daily Mail, герцоги Сассекські вже визначились з місцем проживання, адже у Лондоні вони звільнили всіх своїх помічників.

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За даними ЗМІ, 15 британців втратили роботу через рішення подружжя. Зокрема, особистий секретар пари Фіона Макілвем, глава по зв'язках з громадськістю Сара Латем і її помічниця Марна Гаффні. Звільнення відбулось без галасу та скандалів, а працівники дізнались про так званий "Мегзит" напередодні оголошення заяви. Як і весь світ, команда була шокована від несподіваного рішення.

У герцогів була невелика команда, всього 15 осіб. Всі вони дуже віддані їм, розуміють і поважають прийняте ними рішення,

– розповіли інсайдери.

Та довго безробітними помічниці герцогів Сассекських не були: джерела стверджують, що їм запропонували інші посади в Букінгемському палаці. На нове місце роботи вони перейшли одразу після того, як Гаррі та Меган покинули Великобританію та оселились у Канаді.

Наразі речники королеви Єлизавети ІІ не коментують кадрові питання. Однак запевняють журналістів, що Її Величність все тримає під контролем, відтак знає про звільнення помічників Гаррі та Меган.

Як відомо, чимало працівників нарікали на нестерпний характер Меган Маркл. Нещодавно правоохоронці зі Скотленд-Ярду, які переїхали з подружжям до Канади, скаржились на умови праці. За даними інсайдерів, поліцейські, які цілодобово охороняють Гаррі та Меган, перетворились на кур'єрів та хатніх робітниць. Подружжя зловживає своїм становищем, змушуючи чоловіків виносити сміття, ходити за покупками в крамницю та доставляти їжу до маєтку. Від цього поліцейські не в захваті та планують звільнитись, залишивши герцогів Сассекських без охорони.

Раніше приватний пілот королівської родини також заявляв, що перетворився на звичайного кур'єра. Навіть серед ночі чоловіка будили, щоб доправити тоді ще вагітній Меган Маркл продукти. Після десятків років роботи з королівською родиною пілот звільнився.