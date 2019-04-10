Принц Гаррі та Опра Уінфрі разом знімуть серіал про психічне здоров'я
Герцог Сассекський принц Гаррі разом з популярною американською телеведучою Опрою Уінфрі працюють над створенням документального серіалу про психічне здоров'я для Apple, який вийде на екрани у 2020 році.
Принц Гаррі і Опра Уїнфрі виступлять в ролі режисерів та виконавчих продюсерів серіалу. Про це повідомляється на офіційній сторінці герцога і герцогині Сассекських в Instagram.
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Динамічний документальний серіал зосередить свою увагу на психічних розладах і психічному здоров'ї, надихаючи глядачів на чесну розмову про виклики, з якими стикається кожен з нас, і про те, як навчитися не просто виживати, але процвітати,
– йдеться в заяві.
Виробництвом займається компанія Apple, отже серіал вийде на платформі Apple. Наразі з подробиць нового проекту відомо лише те, що у деяких епізодах з'являться Різ Уізерспун, Дженніфер Еністон і Джей Джей Абрамс.
"Ми сподіваємося, що серіал вийде позитивним і повчальним. Для мене неймовірна гордість – працювати над ним разом з Опрою", – зазначив принц Гаррі.