Принц Гаррі та Опра Уінфрі разом знімуть серіал про психічне здоров'я

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Опра Уінфра та принц Гаррі разом знімуть серіал
Опра Уінфра та принц Гаррі разом знімуть серіал / Колаж LifeStyle 24

Герцог Сассекський принц Гаррі разом з популярною американською телеведучою Опрою Уінфрі працюють над створенням документального серіалу про психічне здоров'я для Apple, який вийде на екрани у 2020 році.

Принц Гаррі і Опра Уїнфрі виступлять в ролі режисерів та виконавчих продюсерів серіалу. Про це повідомляється на офіційній сторінці герцога і герцогині Сассекських в Instagram. 

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Динамічний документальний серіал зосередить свою увагу на психічних розладах і психічному здоров'ї, надихаючи глядачів на чесну розмову про виклики, з якими стикається кожен з нас, і про те, як навчитися не просто виживати, але процвітати,
– йдеться в заяві.

Виробництвом займається компанія Apple, отже серіал вийде на платформі Apple. Наразі з подробиць нового проекту відомо лише те, що у деяких епізодах з'являться Різ Уізерспун, Дженніфер Еністон і Джей Джей Абрамс.

"Ми сподіваємося, що серіал вийде позитивним і повчальним. Для мене неймовірна гордість – працювати над ним разом з Опрою", – зазначив принц Гаррі.

 

 

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Теги: LifeStyle Опра Уінфрі Королівська сім'я Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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