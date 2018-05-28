Переїзд принца Гаррі та вагітної Меган Маркл: відомо подробиці нового маєтку королівської сім'ї

Новина про переїзд молодого подружжя сколихнула мережу в середині листопада, однак офіційних підтверджень від Кенсінгтонського палацу не було. У суботу, 24 листопада, королівський коментатор засвідчила про правдивість факту та назвала палац, в який переїдуть Меган Маркл та принц Гаррі.

Офіційне підтвердження новини про переїзд герцога та герцогині Сассекських повідомила особистий коментатор королівської сім'ї Емілі Ендрюс.

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Молоде подружжя покинуть Кенсінгтонський палац на початку нового року. Цілком ймовірно, що принц Гаррі та Меган Маркл так раптово наважились на переїзд у зв'язку з вагітністю герцогині. До народження свого первістка пара повинна облаштуватись на новому місці.

Як повідомила коментатор королівської сім'ї Емілі Ендрюс, королева Єлизавета ІІ виділила для подружжя котедж у Віндзорі Фрогмор-гаус з красивими садами. Саме в тому маєтку відбулась приватна вечірка після весілля принца Гаррі та Меган Маркл.

На своїй сторінці у Twitter Емілі також розповіла, що 21-кімнатний маєток, у якому живуть герцог та герцогиня Глостерські, звільниться у наступному році. Саме на нього спочатку розраховувало молоде подружжя, однак брат Єлизавети ІІ не спішив переїжджати зі свого будинку, а пізніше стало відомо, що Гаррі та Меган теж не дуже хочуть ставати сусідами із принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. А маєток Глостерських розташований поблизу будинку герцога та герцогині Кембриджських. Тому Гаррі та Меган вибрали для майбутнього проживання Фрогмор-гаус у Віндзорі. До кінця грудня там закінчаться ремонтні роботи і пара зможе переїжджати й облаштовувати свій будинок. В обраному ними котеджі нараховують десять кімнат, одну дитячу, тренажерний зал та студію йоги.