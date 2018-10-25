Принц Гаррі таємно порушив заборону Меган Маркл: кумедні деталі

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцоги Сассекські – одна з найбільш популярних подружніх пар світу. Та поки на публічних виходах пара демонструє ідилію, західні ЗМІ довідались про невеличкий бунт принца Гаррі: внук королеви вирішив порушити заборону своєї вагітної дружини.

Як повідомляє Radar Online, після новини про очікування первістка Меган Маркл суттєво змінила стиль життя свого чоловіка. Зокрема, принц Гаррі зменшив кількість м'яса в раціоні, додавши більше овочів та фруктів. Окрім цього, внук Єлизавети ІІ повністю відмовився від тонізуючих напоїв, до числа яких входять навіть чай і кава.

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А от у ЗМІ помітили ще одну кардинальну зміну в буднях принца Гаррі. Знаний британський гультяй після зустрічі з Меган Маркл не з'являється на гучних вечірках та відмовився від алкоголю. Однак інколи цю заборону дружини герцог Сассекський все ж порушує. 

За словами інсайдерів, принц Гаррі потай від Меган пішов до бару The Sands End Pub у Фулхемі. Очевидець стверджує, що бачив герцога ввечері 30 січня, але через охорону жодного кадру йому так і не вдалось зробити.

Команда охоронців у цивільному провела Гаррі в бар, оточивши його, щоби до нього не чіплялися,
– розповів відвідувач закладу.

Відомо, що The Sands End Pub належить хрещеному батьку принца Гаррі, тому раніше королівський нащадок частенько проводив час саме у цьому закладі. На початку роману і Меган Маркл бувала у барі, де відпочивала з друзями. Та під час вагітності герцогиня Сассекська не прагне з'являтись у подібних закладах, відтак Гаррі змушений трішки порушувати її заборони. 

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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