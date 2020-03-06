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Принц Гаррі відвідав світський захід без Меган Маркл: фото

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Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Герцоги Сассекські прибули до Великобританії, щоб виконати прохання Єлизавети ІІ перед остаточним складанням королівських обов'язків. Вчора, 5 березня, у Гаррі та Меган був спільний вечірній захід, а сьогодні принц був на публіці сам.

Принц Гаррі та Меган Маркл 31 березня 2020 року офіційно складуть королівські повноваження та перестануть представляти британську монархію. Перед цим вони вдвох мають відвідати декілька заходів, один із яких відбувся вчора. Тепер в ЗМІ повідомляють, що принц Гаррі з'явився на публіці без дружини.

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Герцог Сассекський відкрив Музей британських автоперегонів разом із британським автогонщиком Л'юїсом Гемілтоном. Подія відбулася в містечку Сільверстоун. В музеї представляють архів Британського клубу гонщиків і різноманітні експонати.

На цю подію Гаррі прибув у синій сорочці і штанах бежевого кольору. Вбрання поєднав із коричневим взуттям.


Принц Гаррі та автогонщик Л'юїс Гемілтон / Фото: Getty Images


Герцог Сассекський в містечку Сільверстоун / Фото: Getty Images

Зазначимо, наступний захід, який мають відвідати принц Гаррі та Меган Маркл, відбудеться завтра, 7 березня. Подружжя буде присутнє на музичному фестивалі в Royal Albert Hall.

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Автор: Христина Кобак
Теги: Королівська сім'я LifeStyle Принц Гаррі
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