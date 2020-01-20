Принц Гаррі вперше прокоментував рішення відійти від королівської родини

Напередодні, 18 січня, королева Великобританії остаточно схвалила намір Меган Маркл та принца Гаррі, які позбавилися своїх королівських титулів та розпочали самостійне життя. Герцог Сассекський виступив з офіційною промовою та запевнив, що хотів продовжити службу Її Величності, але без державного фінансування цього зробити не може.

Вчора, 19 січня, принц Гаррі вперше після оприлюднення скандальної заяви публічно обгрунтував рішення відійти від королівської родини під час приватної вечері для представників благодійної організації Sentebale у центрі Лондона. Онук королеви зізнався, що протягом кількох місяців подружжя намагалося знайти альтернативний варіант, аби продовжити служити Її Величності, проте відшукати компромісу так і не вдалося.

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Звернення до громадськості з'явилося на офіційній сторінці герцогів Сассекських після оприлюднення заяви Букінгемського палацу.

Великобританія – це мій дім і місце, яке я люблю. Це ніколи не зміниться. Я виріс, відчуваючи підтримку від багатьох з вас, і я спостерігав, як ви вітали Меган зі щирими обіймами, дивлячись, як я знаходжу любов і щастя, яке, як я сподівався, триватиме все життя,

– розпочав свою промову королівський нащадок.

Він запевнив, що разом з Меган Маркл вони сповідують одні й ті ж життєві цінності, й вона дотепер залишається тією жінкою, яку він покохав. Спільно вони робили все можливе, аби впродовж двох років виконувати всі обов'язки перед країною. Проте королівський титул став для подружжя справжнім випробуванням.

Рішення відступити, яке я прийняв заради дружини і себе, не було легковажним. Ми сподівалися і надалі служити Королеві, Співдружності і моїм військовим асоціаціям, але без державного фінансування. На жаль, це було неможливо,

– запевнив принц Гаррі.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Проте герцог Сассекський зізнався, що рішення не змінює його відданості Великій Британії. Він наголосив, що заради мирного життя йому довелося відмовитися від родини та від всіх тих обов'язків, які він виконував протягом всього свідомого життя. Принц Гаррі подякував громадськості, що взяла його під своє крило після смерті матері принцеси Діани 23 роки тому.

Що відомо про заяву принца Гаррі та Меган?Одразу після різдвяно-новорічних свят герцоги Сассекські оголосили, що мають намір скласти свої королівські обов'язки. Сталось це 8 січня напередодні дня народження Кейт Міддлтон. Принц Гаррі та Меган Маркл пояснили громадськості, що прагнуть працювати на себе, а не жити на податки громадян Великої Британії. Окрім цього, вони мають намір запустити благодійну програму та надалі підтримувати проєкти, що були під їхнім патронажем.

На це одразу ж відреагував Букінгемський палац, де заявив про перемовини з герцогами Сассекськими та зібрав термінову нараду з сім'єю принца Чарльза та принца Вільяма. Самої ж Маркл там не було. Після чималих чуток про намір Меган йти в моду та озвучувати мультфільми Disney, королева все ж оприлюднила офіційне рішення щодо майбутнього її внука Гаррі та дружини Меган.

Навесні вступлять в силу нові правила, за якими подружжя не зможе використовувати свої королівські титули (Ваша королівська Високість), а також не користуватиметься усіма військовими призначеннями і титулами. Крім того, пара Меган та Гаррі більше не буде офіційно представляти королеву та відшкодують 2,4 мільйони фунтів стерлінгів за ремонт власного будинку – Фрогмор-хауз.