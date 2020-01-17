Принц Гаррі втратив усіх друзів після весілля з Меган Маркл, – ЗМІ

Про норовливий характер Меган Маркл вже ходять легенди. Щоразу факти, озвучені інсайдерами, свідчать про те, що герцогиня Сассекська не має наміру ділити увагу свого чоловіка ані з його родичами, ані з прислугою чи навіть друзями. Днями стало відомо, що принц Гаррі після весілля припинив спілкуватись майже з усіма приятелями.

Інсайдер видання People не звинуватив у цьому Меган Маркл, однак зазначив, що саме після її появи у королівській родині принц Гаррі дистанціювався від сім'ї та найближчих друзів. Ще до вагітності герцогині Сассекської він ще підтримував зв'язок зі студентськими приятелями, однак згодом повністю відмовився від будь-якого спілкування.

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Цікаво, що інсайдер – один із тих, кого принц Гаррі видалив зі свого життя після одруження з Меган. Чоловік запевнив, що всі його друзі ображені від такої ізоляції. Однак навіть сказати про це Гаррі вони не мають змоги, адже принц змінив номер телефону та не поділився ним зі старими знайомими.

У більшості друзів просто більше немає його номера. Природно, всі розуміють, що чоловіки віддаляються від друзів після весілля, але все одно вони образились на нього, тому що всі підтримували Гаррі на різних етапах його життя,

– розповів інсайдер.

За неофіційними даними, єдиним другом, з яким герцог Сассекський продовжує спілкування – це його приятель Чарлі ван Страубензі. З ним Гаррі знайомий ще зі школи.



Принц Гаррі та Чарлі ван Страубензі / The Sun

Водночас Меган Маркл не має наміру позбуватись своїх друзів. Після весілля вона активно спілкується зі стилісткою Джессікою Малруні і колегою за серіалом "Форс-мажори" Ебігейл Спенсер. Окрім цього, герцогиня не відмовилась від дружби з тенісисткою Сереною Вільямс. Щоб підтримати подругу на престижному турнірі, Меган Маркл таємно поїхала до Нью-Йорка, залишивши кількамісячного Арчі з батьком та нянею.



Меган Маркл з Сереною Вільямс / Tennis World USA