Принц Гаррі здійснив перший публічний вихід після резонансної заяви

Герцог Сассекський сьогодні провів жеребкування на Кубок світу з регбі, який відбудеться в жовтні 2021 року. У Букінгемському палаці він зустрівся з представниками країн-учасниць чемпіонату та з місцевими підлітками, які захоплюються цим спортом. Ця публічна поява принца Гаррі свідчить, що від досі виконує свої королівські обов'язки, незважаючи на рішення відійти від монаршої родини.

Герцог Сассекський був оголошений покровителем футбольної ліги регбі в грудні 2016 року, змінивши королеву, яка раніше виконувала цю роль протягом 64 років. Сьогдні, 16 січня, відбулася перша публічна поява Гаррі після заяви, яка спровокувала справжню хвилю занепокоєння у королівській родині.

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Герцог зустрівся з гравцями з 21 країни, які беруть участь в змаганнях серед чоловіків, жінок і спортсменів з обмеженими можливостями. Він також упровів жеребкування на на Кубок світу з регбі, трансляція якого пройшла на офіційних сторінках королівської сім'ї у фейсбуці та твіттері.

Roll on @RLWC2021!



The Duke of Sussex is joined by Dame Katherine Grainger and @Jason15Robinson OBE as the #RLWC2021 groups are drawn live from the Throne Room of Buckingham Palace. pic.twitter.com/YMbko82qOR — The Royal Family (@RoyalFamily) 16 января 2020 г.

Перед телевізійним жеребкуванням принц Гаррі у неформальній атмосфері саду королівської резиденції поспілкувався з членами Ліги і спостерігав, як молодь грає на полі, створеному на задньому дворі Букінгемського палацу. Судячи з кадрів, які з'явилися в мережі, герцог був піднесеному настрої. Він спілкувався зі школярами та дотепно жартував.

Напередодні жеребкування принц Гаррі записав мотивуючий ролик про психологічне здоров'я. Зауважимо, він переконаний, що спорт спроможний змінити життя. Колишній тренер збірної Англії з регбі Кевін Синфілд зауважив, що герцог Сассекський зробив надзвичпайно багато для розвитку спорту.

Його ентузіазм, його енергія, його взаємодія з молоддю, зокрема, були видатним,

– запевнив Кевін Синфілд.