Принц Гаррі зустрівся з колишньою дівчиною перед поверненням до Канади, – ЗМІ

Всередині березня принц Гаррі та Меган Маркл побували у Великобританії, де здійснили останні публічні виходи, як представники монархії. Одна виявилось, що після виїзду дружини до Канади, герцог Сассекський влаштував гучну вечірку з друзями, на яку завітала і його колишня дівчина.

Як відомо, 9 березня принц Гаррі та Меган Маркл взяли участь у святковій церковній службі з нагоди Дня Співдружності. Саме цей вихід був останнім у їхньому насиченому графіку. Після цього герцогиня Сассекська повернулась до канадського Ванкувера, де на неї зачекався маленький Арчі Гаррісон. А от принц Гаррі залишився ще на кілька днів, щоб залагодити решта справ перед виходом з королівської родини. За даними таблоїду The Sun, саме тоді він влаштував вечірку з лондонськими друзями.

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Інсайдери видання розповіли, що Гаррі розумів, що йому не вдасться побачитись з усіма людьми, з якими він дружив ще з підліткового віку. Саме тому герцог Сассекський запросив їх на вечірку.

Гаррі знав, що у нього не вийде зустрітися з усіма друзями окремо, тому влаштував вечірку, на якій зібрав усіх тих, з ким хотів би попрощатися перед від'їздом до Канади. Гаррі буквально сяяв від щастя, коли зайшов до кімнати і побачив всіх приятелів,

– розповів інсайдер.

У гості до герцога Сассекського завітала і його екскохана Челсі Дейві. Гаррі, як запевняє інсайдер, був радий побачити дівчину, спілкування з якою обірвалось після весілля з Меган

"Він не повірив своїм очам, коли побачив Челсі. Вони дуже міцно обнялися. Він був дуже радий, що вона приєдналася до вечірки. Багато жартували, що Гаррі явно не хотів би, щоб Меган відстежувала його на вечірці з GPS", – з гумором додав інсайдер.

Чоловік з близького оточення принца Гаррі поквапився випередити чутки. Він заявив, що між внуком Єлизавети ІІ та Челсі Дейві вже давно немає романтичних почуттів. Дівчина просто не могла упустити шанс поговорити з Гаррі, як з другом, та попрощатись із ним.



Принц Гаррі зустрівся на вечірці з колишньою дівчиною Челсі / Parade

Стосунки принца Гаррі та Челсі Деві тривали з 2003 до 2010 року. Пара то розривала стосунки, то знов з'являлась на публіці разом. Челсі навіть супроводжувала колишнього хлопця на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Однак саме після урочистої події британка остаточно вирішила, що не зможе коли-небудь вийти заміж за принца Гаррі. Та після розриву їм вдалось зберегти дружні стосунки, про що свідчила поява Челсі на весіллі герцогів Сассекських.

Наразі дівчина має бойфренда, ім'я якого не хоче розголошувати. Челсі Деві зізналась журналістам: тепер вона впевнено може сказати, що щаслива.