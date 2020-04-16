Принц на карантині: Гаррі розповів про свої будні з Меган та маленьким Арчі

Принц Гаррі, хоч більше і не виконує королівських обов'язків, проте не забуває про благочинні організації, де був патроном. Днями він зателефонував до Великобританії та розповів про свої американські будні на карантині.

Як повідомляє People, принц Гаррі виділив час для спілкування з представниками благодійної організації WellChild, яка доглядає за важкохворими дітьми та молоддю. Внук Єлизавети ІІ підтримав батьків та опікунів малечі, що опинилась на межі смерті, а також з медсестрами, які через пандемію працюють ледь не цілодобово.

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Британці поцікавились у принца, як проходить його самоізоляція в США, про що Гаррі залюбки розповів.

"У цьому є багато позитивних моментів, наприклад, можливість проводити час з сім'єю, так багато часу, що ви навіть починаєте почуватися за це винним. Ти просто радієш тому, що можеш кататися на підлозі від сміху", – розповів принц Гаррі.

Та, мабуть, саме 11-місячний син Арчі Гаррісон не дає подружжю нудьгувати. Як розповів зірковий татусь: "Одна 11-місячна дитина – цього цілком достатньо!"

Окрім цього, знаменитий британець розповів, що він з Меган Маркл строго дотримується карантину. Пара, за даними західних ЗМІ, вже оселилась у будинку, який раніше належав Мелу Гібсону. Та карантин, звісно, змусив задуматись принца Гаррі про багато питань, які раніше він не аналізував.

"Вся справа в моральному стані. Якщо моральний дух високий, ви прокидаєтеся і думаєте, що настав новий день і ваша сім'я поруч, це добре. Звичайно, ми боїмося того, що може трапитися, але так багато речей вийшло з-під контролю, що ми раптово усвідомили, наскільки ми малі в цьому світі", – додав принц Гаррі.