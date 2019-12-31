Принц Вільям і Кейт Міддлтон показали найяскравіші кадри 2019 року: чарівне відео

Герцоги Кембриджські вже в очікуванні Нового року. Як і решта знаменитостей, принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили зробити своєрідний підсумок попереднього року, розмістивши у блозі відео з найяскравішими моментами.

2019-ий видався дуже насиченим для королівської родини. Кожен представник монархії здійснив чимало міжнародних поїздок, де представив Кенсінгтонський палац. Окрім цього, Єлизавета ІІ влаштувала традиційний парад у Лондоні, а також кілька офіційних прийомів, які запам'ятаються не тільки прихильникам Її Величності, але й гостям резиденції.

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Особливо насиченим рік був для принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Знамениті британці зуміли поєднати виховання трьох дітей зі своїми королівськими обов'язками та упродовж 12 місяців підтримували благочинні проєкти, де є патронами. Також герцоги Кембриджські здійснили одну з найнебезпечніших поїздок за останні роки. Пара відвідала Пакистан, коли у країні були загрози терактам. Принц Вільям і Кейт Міддлтон відтворили турне принцеси Діани, а чарівна герцогиня навіть наслідувала стиль легендарної свекрухи.

Були в подружжя і особливі свята, пов'язані з родиною. Восени 2019 року їхня донька Шарлотта пішла до першого класу. 4-річна принцеса стала ученицею елітної британської школи Thomas’s Battersea, де вже навчається її старший брат Джордж. В особливий день дівчинку супроводжували принц Вільям і Кейт Міддлтон, які не тільки підтримували її, але й залюбки поспілкувались з директоркою школи.

2019 рік у відео. Усім фантастичним організаціям та натхненним людям, з якими ми зустрілися та працювали у 2019 році: дякуємо за чудовий рік та побачимось у 2020-му!

– написали принц Вільям і Кейт Міддлтон до ролика.

Цікаво, що пара не оминула увагою і знакову подію у житті принца Гаррі та Меган Маркл. У відео можна побачити кадри з першого виходу герцогів Сассекських з новонародженим сином Арчі Гаррісоном. Які ще кадри увійшли до найяскравіших моментів 2019 року – дивіться у ролику принца Вільяма і Кейт Міддлтон.