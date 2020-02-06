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Принц Вільям пограв у футбол: яку ініціативу запустив спадкоємець королеви Єлизавети ІІ

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Принц Вільям / Фото: Getty Images

Британський принц Вільям та Кейт Мідлтон відомі своїми офіційними візитами. Проте інколи принц робить винятки та з'являється на публіці без дружини. Днями він взяв участь в спеціальному заході в Лондоні.

Принц Вільям є президентом Футбольної асоціації. Нещодавно він оголосив про старт нової ініціативи "Вихідні кампанії Heads Up" для того, щоб нагадати, наскільки важливо говорити про психічне здоров'я.

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Цій програмі два вихідні поспіль будуть призначені футбольні матчі всіх ліг. Принц виступив з промовою перед присутніми заходу. Вільям подякував усім, хто підтримав його дії.

Принц Вільям
Принц Вільям запустив нову ініціативу / Фото: Getty Images

Він часто звертав увагу на те, що психічне здоров'я і розмови про нього є дуже важливими і на цій події ще раз наголосив на своїх словах.

З нагоди старту нового проєкту принц Вільям добре повеселився і зіграв у настільний футбол.

Принц Вільям
Принц Вільям грає в настільний футбол / Фото: Getty Images

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Принц Вільям Королівська сім'я
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