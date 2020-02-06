Принц Вільям пограв у футбол: яку ініціативу запустив спадкоємець королеви Єлизавети ІІ
Британський принц Вільям та Кейт Мідлтон відомі своїми офіційними візитами. Проте інколи принц робить винятки та з'являється на публіці без дружини. Днями він взяв участь в спеціальному заході в Лондоні.
Принц Вільям є президентом Футбольної асоціації. Нещодавно він оголосив про старт нової ініціативи "Вихідні кампанії Heads Up" для того, щоб нагадати, наскільки важливо говорити про психічне здоров'я.
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Цій програмі два вихідні поспіль будуть призначені футбольні матчі всіх ліг. Принц виступив з промовою перед присутніми заходу. Вільям подякував усім, хто підтримав його дії.
Принц Вільям запустив нову ініціативу / Фото: Getty Images
Він часто звертав увагу на те, що психічне здоров'я і розмови про нього є дуже важливими і на цій події ще раз наголосив на своїх словах.
З нагоди старту нового проєкту принц Вільям добре повеселився і зіграв у настільний футбол.
Принц Вільям грає в настільний футбол / Фото: Getty Images