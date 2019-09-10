Принц Вільям показав зворушливе архівне фото з принцесою Діаною

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Принц Вільям показав архівне фото
Принц Вільям показав архівне фото / Instagram / @kensingtonroyal

Принц Вільям та Гаррі вкрай рідко говорять про свою покійну маму Діану та публікують спільні їхні фото. Однак днями герцог Кембриджський зробив виняток та показав чарівну архівну світлину.

Архівний кадр 1988 року з'явився на офіційній сторінці принца Вільяма та Кейт Міддлтон в інстаграм. На фото видно, як внук Єлизавети ІІ ще у юному віці з братом Гаррі та кузенами Пітером і Зарой Філліпс граються на старій пожежній станції. За розвагами нащадків спостерігала принцеса Діана, яка й влаштувала дітям прогулянку територією Сандрінгемского палацу, де розташована пожежна станція.

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За словами принца Вільяма, ще тоді він був вражений від складності та відповідальності роботи працівників екстрених служб. Тому після участі у святі поліцейських, пожежників і медиків герцог Кембриджський подякував всім рятувальникам центру Harcombe House.

Своїм добробутом наше суспільство зобов'язане чоловікам і жінкам, які працюють у службі екстреної допомоги. Вони невпинно трудяться, захищаючи громадян в найважчих обставинах. Щороку 9 вересня о 9 годині ранку ми згадуємо їх і віддаємо данину поваги їх безцінній роботі,
– зазначив принц Вільям.

Принц Вільям показав архівний знімок з принцесою Діаною
Принц Вільям показав архівний знімок / Фото: Instagram / @kensingtonroyal

Візит герцога Кембриджського до Harcombe House, що в графстві Девон, був анонсованим. З нагоди свята принц Вільям спільно з керівниками центру відкрили сервіс, який працюватиме для охорони психічного здоров'я працівників служб порятунку. Наприкінці свого візиту герцог Кембриджський не відмовився від спілкування з рятувальниками та обговорив із ними проблеми спорядження сучасних екстрених служб. 

Принц Вільям на офіційній зустрічі
Принц Вільям на офіційній зустрічі / Фото: Instagram / @kensingtonroyal

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Теги: LifeStyle Принц Вільям Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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