Принц Вільям потрапив у скандал: ЗМІ запідозрили герцога у зраді

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У ЗМІ заговорили про зраду принца Вільяма з подругою Кейт Міддлтон
У ЗМІ заговорили про зраду принца Вільяма з подругою Кейт Міддлтон / www.nowtolove.com.au

Ідеальне подружнє життя герцогів Кембриджських опинилось в епіцентрі скандальних новин. У західних ЗМІ з'явилась інформація, що принц Вільям зраджував Кейт Міддлтон з її близькою подругою.

Як повідомляє The Sun, після королівського весілля Кейт Міддлтон дуже подружилась із Роуз Ханбері, яка є маркізою Холмондлейською. Раніше герцоги Кембриджські залюбки вечеряли із британкою та її чоловіком Девідом Роцкавеге, разом відвідували світські заходи і весілля. 

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Однак інсайдери західних ЗМІ переконують: такій тісній дружбі настав кінець. Все тому, що начебто принц Вільям зрадив Кейт Міддлтон з їхньою подругою. При цьому внук Єлизавети ІІ намагався залагодити конфлікт, однак герцогиня Кембриджська наполягла на тому, щоб Роуз Ханбері більше не з'являлась на королівських заходах. 

Вони були дуже близькими, але зараз видно тільки напруження. Ніхто не розуміє, коли це сталось... Однак Кейт ясно дала зрозуміти, що більше не хоче їх бачити (Роуз Ханбері з її чоловіком Девідом Роцкавеге, – LifeStyle 24), і прагне, щоб Вільям виключив їх з кола близьких людей, не дивлячись на високий соціальний статус,
– заявив інсайдер. 

Резонансні чутки підтвердив і журналіст Джайлз Корен, який на своїй сторінці в Twitter написав, що "не читав ці статті, але знає про зраду, як і всі інші". За кілька хвилин після публікації коментар зник, однак у мережі з'явилось фотопідтвердження цієї заяви. 

Принц Вільям зрадив Кейт Міддлтон
Принц Вільям зрадив Кейт Міддлтон / Lainey Gossip

Наразі представники Букінгемського палацу відмовляються коментувати чутки про зраду принца Вільяма. А от адвокати будуть мати насичені будні: юристи королеви Єлизавети ІІ спростували заяви ЗМІ та готують судовий позов проти британських таблоїдів за поширення фейкових новин. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я
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