Принц Вільям публічно пожартував з Кейт Міддлтон: кумедні деталі

Принц Вільям та Кейт Міддлтон дедалі більше стають подібними у поведінці до герцогів Сассекських. Вони не тільки почали показувати своїх почуття на публіці, легко обіймаючи один одного та тримаючись за руки, але й жартують.

Герцоги Кембриджські подались у спільну поїздку до Кіпру. У рамках офіційного туру принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали авіаційну військову базу "Акротірі", де не тільки поспілкувались з пілотами, але й покуштували з ними запашну піцу. Та не обійшлось без курйозу.

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За інформацією People, як тільки принц Вільям зайшов до приміщення для відпочинку, він одразу ж вигукнув військовим: "Приберіть піцу з диванів". Таким чином герцог пожартував зі своєї дружини, яка приділяє велику увагу чистоті в їхньому домі. Відповідь Кейт Міддлтон не забарилась.

Це ти стаєш нестерпним, коли мова йде про порядок, – з посмішкою відповіла Кейт.



Герцоги Кембриджські під час офіційного туру / Twitter / @KensingtonRoyal

Окрім цього, у спілкуванні з родинами військових подружжя видало чимало секретів щодо зростання їхніх дітей. Так, Кейт Міддлтон зізналась, що 7-місячний принц Луї вже опановує королівський етикет. Він, граючись з Джорджем та Шарлоттою, вже навчився махати рукою. За словами герцогині Кембриджської, маленький Луї робить це досить граційно.

Не втримався від розповіді й принц Вільям. Він розповів учасникам заходу, наскільки сильною є генетика. За його словами, принц Джордж успадкував від нього любов до авіації. Хлопчик вже проявляє цікавість до літаків та навіть просив батька сфотографувати гвинтокрили на "Акротірі".



Герцоги Кембриджські на Кіпрі / Twitter / @KensingtonRoyal