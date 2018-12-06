Принц Вільям публічно пожартував з Кейт Міддлтон: кумедні деталі

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Кейт Міддлтон та принц Вільям
Кейт Міддлтон та принц Вільям / Twitter / @KensingtonRoyal

Принц Вільям та Кейт Міддлтон дедалі більше стають подібними у поведінці до герцогів Сассекських. Вони не тільки почали показувати своїх почуття на публіці, легко обіймаючи один одного та тримаючись за руки, але й жартують.

Герцоги Кембриджські подались у спільну поїздку до Кіпру. У рамках офіційного туру принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали авіаційну військову базу "Акротірі", де не тільки поспілкувались з пілотами, але й покуштували з ними запашну піцу. Та не обійшлось без курйозу. 

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За інформацією People, як тільки принц Вільям зайшов до приміщення для відпочинку, він одразу ж вигукнув військовим: "Приберіть піцу з диванів". Таким чином герцог пожартував зі своєї дружини, яка приділяє велику увагу чистоті в їхньому домі. Відповідь Кейт Міддлтон не забарилась.

Це ти стаєш нестерпним, коли мова йде про порядок, – з посмішкою відповіла Кейт. 

Кейт Міддлтон та принц Вільям
Герцоги Кембриджські під час офіційного туру / Twitter / @KensingtonRoyal

Окрім цього, у спілкуванні з родинами військових подружжя видало чимало секретів щодо зростання їхніх дітей. Так, Кейт Міддлтон зізналась, що 7-місячний принц Луї вже опановує королівський етикет. Він, граючись з Джорджем та Шарлоттою, вже навчився махати рукою. За словами герцогині Кембриджської, маленький Луї робить це досить граційно. 

Не втримався від розповіді й принц Вільям. Він розповів учасникам заходу, наскільки сильною є генетика. За його словами, принц Джордж успадкував від нього любов до авіації. Хлопчик вже проявляє цікавість до літаків та навіть просив батька сфотографувати гвинтокрили на "Акротірі".

Герцоги Кембриджські на Кіпрі
Герцоги Кембриджські на Кіпрі / Twitter / @KensingtonRoyal

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Кіпр Курйозні новини
Джерело: Lifestyle
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