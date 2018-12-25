Принц Вільям публічно проігнорував Меган Маркл: відеодоказ

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Конфлікт між принцом Вільямом та Меган Маркл
Конфлікт між принцом Вільямом та Меган Маркл / www.gettyimages.com

25 грудня представники королівської родини відвідали різдвяну службу в церкві Святої Марії Магдалини. Герцогині Кембриджська і Сассекська дружелюбно спілкувалися одна з одною, однак у мережі користувачі почали обговорювати те, що принц Вільям демонстрував дещо вороже ставлення до вагітної Меган Маркл.

Один з таких випадків папараці встигли зняти на відео. Про це пише видання Daily Mail.

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У короткому ролику видно як герцоги з дружинами готуються сісти в машину після церковної служби. Меган повертається до принца Вільяма і щось йому каже, однак він її ігнорує і удає, що зайнятий, поправляючи шарф. Згодом збентежена Меган Маркл відвертається.

Користувачі у мережі розкритикували поведінку Вільяма.

"Це сумно, що Вільям проігнорував слова Меган Маркл. Було видно, що вона звернулася саме до нього!", "Вільям повністю поглинений своїм шарфом!" – пишуть Інтернет-юзери.

Дивіться відео з принцом Вільямом та Меган Маркл:

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Великобританія Скандал
Джерело: Lifestyle
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