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Принц Вільям та Кейт Міддлон привітали королеву з днем народження: що пара побажала Єлизаветі ІІ

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Подружжя принца Вільяма та Кейт Міддлтон долучилося до привітань Єлизавети ІІ з днем народження. Сьогодні королеві виповнюється 94 роки. Герцоги Кембриджські побажали Її Величності щасливого святкування.

День народження Єдизавети ІІ припав на час, коли весь світ потерпає від пандемії коронавірусу. У зв'язку із цим Її Величність скасувала традиційні масові святкування, бо в сучасних умовах вважає їх недоречними. Проте це не заважає прихильникам та членам королівської родини висловлювати слова привітання в мережі. Долучилися до побажань і герцоги Кембриджські. Вони опублікували святковий допис на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Кейт та Вільям поділилися спільним фото з іменинницею. Його зробили під час екскурсії в саду Челсі минулого року, яку герцогиня організувала для королеви.

Єлизавета ІІ, як завжди, виглядає неперевершено. Вона зображена у сукні з квітковим принтом та пальті жовтого кольору. Таке вбрання Її Величність поєднала із чорними туфлями. Серед аксесуарів обрала світлі рукавички, намисто з перлин та мінімалістичні сережки. Завершила образ чорною сумочкою.

Бажаємо Її Королівській Величності щасливого 94-го дня народження,
– підписали фото герцоги Кембриджські.

Також не оминули увагою свято королеви і принц Чарльз з дружиною, герцогинею Корнуольською Каміллою. На особистій інстаграм-сторінці подружжя поширило декілька архівних світлин з Єлизаветою ІІ, на яких вона зображена у різні періоди свого життя.

Бажаємо Її Величності дуже щасливого 94-го дня народження,
– сказано в публікації.

Для перегляду світлин гортайте ліворуч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse)


Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/monarchy/96056-keyt-middlton-i-printc-uilyam-pozdravili-s-dnem-rozhdeniya-elizavetu-ii.ht
Автор: Христина Кобак
Теги: Кейт Міддлтон Принц Вільям Принц Чарльз Єлизавета II Королівська сім'я Зіркові дні народження LifeStyle
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