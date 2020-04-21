Принц Вільям та Кейт Міддлон привітали королеву з днем народження: що пара побажала Єлизаветі ІІ
Подружжя принца Вільяма та Кейт Міддлтон долучилося до привітань Єлизавети ІІ з днем народження. Сьогодні королеві виповнюється 94 роки. Герцоги Кембриджські побажали Її Величності щасливого святкування.
День народження Єдизавети ІІ припав на час, коли весь світ потерпає від пандемії коронавірусу. У зв'язку із цим Її Величність скасувала традиційні масові святкування, бо в сучасних умовах вважає їх недоречними. Проте це не заважає прихильникам та членам королівської родини висловлювати слова привітання в мережі. Долучилися до побажань і герцоги Кембриджські. Вони опублікували святковий допис на офіційній сторінці в інстаграмі.
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Кейт та Вільям поділилися спільним фото з іменинницею. Його зробили під час екскурсії в саду Челсі минулого року, яку герцогиня організувала для королеви.
Єлизавета ІІ, як завжди, виглядає неперевершено. Вона зображена у сукні з квітковим принтом та пальті жовтого кольору. Таке вбрання Її Величність поєднала із чорними туфлями. Серед аксесуарів обрала світлі рукавички, намисто з перлин та мінімалістичні сережки. Завершила образ чорною сумочкою.
Бажаємо Її Королівській Величності щасливого 94-го дня народження,
– підписали фото герцоги Кембриджські.
Також не оминули увагою свято королеви і принц Чарльз з дружиною, герцогинею Корнуольською Каміллою. На особистій інстаграм-сторінці подружжя поширило декілька архівних світлин з Єлизаветою ІІ, на яких вона зображена у різні періоди свого життя.
Бажаємо Її Величності дуже щасливого 94-го дня народження,
– сказано в публікації.
Для перегляду світлин гортайте ліворуч.
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