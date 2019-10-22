Принц Вільям та Кейт Міддлтон опублікували фото із закритого заходу в Кенсінгтонському палаці

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон на закритій зустрічі з підлітками
Принц Вільям та Кейт Міддлтон на закритій зустрічі з підлітками / Instagram / @kensingtonroyal

Герцоги Кембриджські перед пакистанським турне влаштували традиційну зустріч з фіналістами BBC Teen Hero Awards 2019. Захід не афішували на офіційних сторінках, а тільки за кілька тижнів принц Вільям і Кейт Міддлтон показали єдині фото із зустрічі.

Як повідомило королівське подружжя у своєму блозі, захід відбувся на початку жовтня 2019 року. Принц Вільям та Кейт Міддлтон вирішили не порушувати своєрідної традиції і влаштували офіційний прийом у Кенсінгтонському палаці. На зустрічі побували не тільки найталановитіші британські школярі віком від 12 до 17 років, але і їхні наставники. Ще однією гостею стала кубинська співачка Каміла Кабелло. 

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Подія була закритою, тому тільки 22 жовтня пара вирішила зробити своєрідний звіт перед громадськістю, опублікувавши єдині фото. Згідно із кадрами, Кейт Міддлтон підібрала для особливого виходу стильну сукню з коричнево-чорним принтом. Осіннє вбрання мало довжину нижче коліна, тому герцогиня Кембриджська виглядала дуже елегантно та скромно. Образ знаменита британка доповнила туфлями на підборах та прикрасами, зокрема, металевим годинником. 

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у палаці
Принц Вільям та Кейт Міддлтон у палаці / Instagram / @kensingtonroyal

Стильний образ Кейт Міддлтон
Стильний образ Кейт Міддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Кейт Міддлтон та принц Вільям привітали фіналістів щорічної премії та поспілкувались з ними. Також герцоги Кембриджські зробили оглядову екскурсію розкішними залами Кенсінгтонського палацу і розповіли їхню історію. Допомагали королівській парі проводити прийом радіоведучі BBC Radio Грег Джеймс і Клара Амфо. 

Герцоги Кембриджські зустрілись з обдарованими підлітками
Герцоги Кембриджські зустрілись з обдарованими підлітками / Instagram / @kensingtonroyal

Це вже вчетверте принц Вільям та Кейт Міддлтон запрошують до резиденції обдарованих підлітків, які претендують на премію BBC Teen Hero Awards 2019. Минулого разу подія привернула чималу увагу ЗМІ, адже це був один із перших публічних виходів герцогині Кембриджської після народження третьої дитини – принца Луї. 

Принц Вільям та Кейт Міддлтон на зустрічі у 2018 році
Принц Вільям та Кейт Міддлтон на зустрічі у 2018 році / Instagram / @kensingtonroyal

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Принц Вільям
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