Принц Вільям та Кейт Міддлтон показали, як працюють з дому: промовисті фото
Навіть під час карантину герцоги Кембриджські не припиняють працювати. У розпал пандемії коронавірусу принц Вільям та Кейт Міддлтон самоізолювались в резиденції королеви, однак продовжують роботу з дому.
Як відомо, герцоги Кембриджські велику увагу приділяють психічному здоров'ю британців. Оскільки під час карантину та самоізоляції це питання є дуже актуальним, вони вирішили поцікавитись у благодійних організацій, з якими співпрацюють, чи збільшилась кількість звернень до них та як допомогти людям пережити цей непростий час. Фото телефонної бесіди подружжя опублікувало в мережі.
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"Самоізоляція і соціальна дистанція можуть створити великі проблеми для нашого психічного здоров'я. В останні тижні герцог і герцогиня Кембриджські регулярно контактували з організаціями і фондами під їх патронатом, щоб виявити проблеми, з якими вони стикаються в цей важкий час", – йдеться в офіційній заяві палацу.
За словами представників герцогів, Кейт Міддлтон мала бесіду з Кетрін Рош – генеральним директором організації Place2Be, а принц Вільям – з Полом Фармером із благодійного фонду Mind. Телефонні дзвінки подружжя зробило із маєтку в Норфолку, де оселилось з дітьми від початку спалаху COVID-19.
Принц Вільям працює з дому / Twitter / @KensingtonRoyal
Кейт Міддлтон підтримала людей в час пандемії / Twitter / @KensingtonRoyal
Однак ефектні фото – не єдине, чим хотіли поділитись герцоги Кембриджські. Принц Вільям та Кейт Міддлтон поширили поради від психологів, які озвучила Організація охорони здоров'я Великобританії. За словами пари, людям потрібно підтримувати зв'язок з рідними та близькими за допомогою відеодзвінків і соціальних мереж, дотримуватися режиму здорового сну або освоїти нове хобі. Працювати варто з дому, якщо є така можливість, що і продемонстрували на власному прикладі принц Вільям і Кейт Міддлтон.
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