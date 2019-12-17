Принц Вільям та Кейт Міддлтон розповіли, які подарунки на Різдво замовили їхні діти

Весь світ готується до зустрічі Нового року та Різдва. Винятком не стали й члени королівської родини. Так, принц Вільям і Кейт Міддлтон відверто розповіли, як проходять їхні підготування до свят та що їхні діти захотіли в подарунок від Санта-Клауса.

Як повідомляє журнал People, принц Вільям і Кейт Міддлтон взяли участь у зйомках різдвяного телешоу. Королівське подружжя залюбки приготувало святковий пиріг з ведучою Мері Беррі та поділилось своїми сімейними секретами. Зокрема, багатодітні батьки вирішили зізнатись, що їхні діти написали у листах до Санта-Клауса.

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Маленький Джордж, за словами принца Вільяма, захоплюється футболом і малюванням. Хлопчик вболіває за футбольну команду "Челсі", тому захотів у подарунок щось пов'язане зі спортивним клубом. Також він замовив у Санти набір для малювання, тому його зіркові батьки ще вагаються, який сюрприз підготувати для Джорджа.

Він чудово малює. Думаю, ми подаруємо йому щось для малювання. Або для футболу – він його теж дуже любить,

– розповів принц Вільям.

Цікаво, що сам принц Вільям має інші футбольні вподобання. Тому він жартома наголосив сину, що той не може бути вболівальником "Челсі". Однак саме звернення батька ще більше стимулювало Джорджа підтримувати британський футбольний клуб.

"Я намагаюся бути об'єктивним. Я сказав йому, що він може вболівати за кого завгодно, крім "Челсі", тому, зрозуміло, він вболіває за "Челсі", – пожартував принц Вільям.

Водночас принцеса Шарлотта успадкувала від прабабусі любов до верхової їзди. Дівчинка, так і королева Єлизавета ІІ, в захваті від коней та попросила у Санта-Клауса маленького поні. Щодо 1,5-річного Луї, то він поки свої бажання не висловив, тому принцу Вільяму та Кейт Міддлтон доведеться проявити фантазію у виборі святкового подарунка.

Цікаво, що королівська сім'я має особливі традиції щодо відзначення Різдва. Всі члени монархії приїжджають до заміської резиденції Її Величності, де проводять час в родинному колі. Окрім цього, Єлизавета ІІ запровадила досить жорстке правило: ніхто з її нащадків не може витрачати великі суми на покупки до Різдва. Тому і для дітей герцоги обирають бюджетні сюрпризи, які часто купують у звичайних супермаркетах.