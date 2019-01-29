Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали місце, де розпочався їх роман, – ЗМІ

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон у Шотландії
Принц Вільям та Кейт Міддлтон у Шотландії / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцоги Кембриджські продовжують виконувати свої королівські обов'язки, демонструючи скромність та сімейну ідилію. А от днями принц Вільям та Кейт Міддлтон мали змогу поностальгувати, адже вони відвідали університет Сент-Ендрюс, де розпочався їх роман.

Як повідомляє People, принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали містечко Данді. Там королівська пара взяла участь в урочистому відкритті першого музею дизайну в Шотландії – Музею Вікторії і Альберта. 

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Кейт Міддлтон вкотре підтвердила, що є однією з найбільш економних герцогинь. Вона втретє засвітилась у картатому вбранні від Alexander McQueen.

Кейт Міддлтон у Шотландії
Кейт Міддлтон у Шотландії / Getty Images

У розкішному пальті герцогиня Кембриджська постала перед британцями та виступила з промовою, в якій не стримувала свого хвилювання. 

Я сподіваюся, що цей музей стане справжнім натхненням для інших, показуючи, як можна досягти висот, коли різні громади об'єднуються,
– зазначила Кейт у промові

Для герцогині Кембриджської теми мистецтва є дуже особливими, тому саме вона у 2018 році стала королівським патроном Музею Вікторії і Альберта. Адже ні для кого не секрет, що дружина принца Вільяма вивчала в університеті Сент-Ендрюс історію мистецтв. За інформацією ЗМІ, герцоги Кембриджські провели час у закладі та згадали початок свого роману. 

Саме під час навчання принц Вільям познайомився з чарівною Кейт Міддлтон. Понад 5 років пара просто зустрічалась, не привертаючи зайвої уваги ЗМІ. Однак мережа досі рясніє студентськими кадрами закоханих Вільяма та Кейт. 

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон у студентські роки / Getty Images

Архівні фото герцогів Кембриджських
Архівне фото герцогів Кембриджських / Getty Images

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон
Джерело: Lifestyle
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