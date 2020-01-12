Принц Вільям вперше прокоментував відмову герцогів Сассекських від королівських повноважень

Після зречення Меган Маркл та принца Гаррі від своїх королівських повноважень представники британської монархії досить стримано прокоментували скандальну заяву. Подружжя, яке порушило всі чинні норми королівського сімейства, вже отримало хвилю осуду громадськості. Тепер настав час представникам родини висловити власну думку. Першим на це наважився принц Вільям.

Безумовно, рішення герцогів Сассекських відійти від своїх королівських повноважень та розпочати фінансово незалежне життя на дві країни викликало розчарування всієї сім’ї. Як повідомили інсайдери виданню Sunday Times, вчинок принца Гаррі спровокував ще більшу холоднечу в стосунках з братом.

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У нещодавньому діалозі з близьким другом принц Вільям зізнався, що остаточно втратив порозуміння з герцогом Сассекським. Проте у нього ще жевріє надія, що принц Гаррі все ж зможе дійти згоди з королівською родиною.

Протягом всього нашого життя я був поруч з братом. Я більше не можу його обійняти – ми стали зовсім чужими,

– відверто розповів принц Вільям.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Нагадаємо, що королева Єлизавета ІІ не готова миритися з таким рішенням королівських нащадків. Її величність планує зібрати екстрену сімейну нараду в понеділок, 13 січня. Ця зустріч буде присвячена рішенню герцогів Сассекських. У Сандрінгемському палаці зустрінуться принц Гаррі, Меган Маркл, принц Чарльз та герцогиня Камілла, а також принц Вільям з Кейт Міддлтон.

Судячи з усього, старші представники королівської родини вважають, що зможуть повпливати на рішення герцогів Сассекських. Принц Вільям підтвердив, що сподівається на відновлення злагоди в сім'ї британських монархів.

Все, що ми можемо зробити – це намагатися підтримати їх і сподіватися на те, що настане час, коли ми всі будемо дотримуватися однієї і тієї ж думки. Мені хочеться, щоб ми всі були командою,

– висловив сподівання принц Вільям.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Instagram / @theroyalfamily