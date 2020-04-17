Принц Вільям зізнався, як відреагував на коронавірус у принца Чарльза

Наприкінці березня у 71-річного принца Чарльза підтвердили коронавірус, проте вже за 7 днів він одужав і завершив самоізоляцію. Його старший син принц Вільям розповів, що спочатку не на жарт хвилювався за батька, але знав, що йому під силу здолати COVID-19.

Сьогодні, 17 квітня, герцоги Кембриджські стали гостями ранкового шоу Breakfast on Friday на телеканалі BBC. Під час інтерв'ю, темою якого став спалах коронавірусу, принц Вільям пригадав, як відреагував на діагностування хвороби у свого батька.

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Як виявилося, переживання королівського нащадка тривали недовго. Він усвідомлював, що принц Чарльз належить до числа тих людей, які перебувають у групі ризику. Проте Вільям зауважив, що його тато впродовж життя успішно боровся з різними інфекційними хворобами та застудами, тому був переконаний, що коронавірус не становитиме серйозної загрози для його здоров'я.

Я мушу визнати: спочатку я був дуже стурбований… Я подумав, якщо хтось зможе перемогти коронавірус, то це буде він (принц Чарльз – ред.),

– наголосив принц Вільям.

Герцог Кембриджський зазначив, що у батька симптоми проявилися у легкій формі. На його думку, найскладнішим випробуванням для Чарльза стала сама ізоляція та відсутність прогулянок на свіжому повітрі, адже він обожнює піші прогулянки.

Вільям додав, що хвилювався й за бабусю королеву Єлизавету ІІ та дідуся герцога Единбурзького. Онук переймався тим, аби вони дотримувалися всіх належних заходів безпеки та режиму ізоляції.

Нагадаємо, що 25 березня принц Чарльз отримав позитивний результат тесту на коронавірус, проте він відмовився від госпіталізації і почувався добре. Вже за 7 днів принц Уельський вилікувався від недуги і завершив режим самоізоляції. На початку квітня він з'їхався зі своює дружиною Каміллою у маєтку Біркголл в Шотландії. Варто зазначити, що в герцогині Корноульської коронавірус не підтвердився.