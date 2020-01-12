Принца Гаррі запросили на родинну нараду до резиденції Єлизавети ІІ

Королівська родина намагається допомогти герцогам Сассекським після їхньої резонансної заяви про складання повноважень. Єлизавета ІІ запланувала велику сімейну нараду, на яку запросила і принца Гаррі. За словами інсайдерів, внук Її Величності прийняв запрошення.

Як повідомляє The Hollywood Life, нарада відбудеться у понеділок, 13 січня. Королева Єлизавета ІІ обрала Сандрінгемський палац, який оточений великий парканом та садом. Відтак монарх забезпечила приватність цієї особливої зустрічі.

Все про скандал: Принц Гаррі і Меган Маркл склали королівські повноваження

На нараду Її Величність закликала найближчих родичів, зокрема, принца Вільяма з Кейт Міддлтон, Чарльза і герцогиню Каміллу, а також винуватців екстреної зустрічі – Гаррі і Меган Маркл. Герцог Сассекський, за неофіційними даними, обов'язково відвідає родинну резиденцію, а от його дружина проігнорує запрошення монарха. Меган Маркл одразу після оголошення заяви про складання королівських обов'язків полетіла до Канади, де залишився її син Арчі. Інсайдери стверджують, що вона не має наміру повертатись у Великобританію, поки є такий ажіотаж щодо її сім'ї.

Перемовини королівської сім'ї з герцогом і герцогинею Сассекському тільки почалися. Їхнє рішення спричинить за собою складні проблеми, опрацювання яких займе час,

– поділився представник Єлизавети ІІ.

Наразі принц Вільям прокоментував ситуацію щодо герцогів Сассекських. Короткий коментар з'явився на шпальтах видання The Sunday Times. Принц Вільям не приховував суму від того, що його брат прийняв таке рішення за спиною у родичів. Однак, незважаючи на резонансну заяву, він хоче підтримати Гаррі.

"Все, що ми можемо зробити, і все, що я можу зробити, – це спробувати їх підтримати... Я хочу, щоб усі працювали в команді. Я все своє життя опікав мого брата, і більше не можу цього зробити... Тому зараз мені сумно", – поділився принц Вільям.

Водночас інсайдери всіх західних ЗМІ переконують: королівська родина лютує через заяву принца Гаррі та Меган Маркл. Ще більшого розчарування їм додають заголовки новин у британській пресі, де рішення герцогів Сассекських подають як Megexit (Мегзит – аналогія до виходу Великобританії з ЄС, що називається Brexit).

Що відомо про заяву принца Гаррі та Меган?

Одразу після різдвяно-новорічних свят герцоги Сассекські оголосили, що складають свої королівські обов'язки. Сталось це 8 січня напередодні дня народження Кейт Міддлтон. Принц Гаррі та Меган Маркл пояснили громадськості, що прагнуть працювати на себе, а не жити на податки громадян Великої Британії. Окрім цього, вони мають намір запустити благодійну програму та надалі підтримувати проєкти, що були під їхнім патронажем. На це вже відреагував Букінгемський палац. В офіційній заяві йдеться, що з принцом Гаррі та Меган Маркл ведуться перемовини.