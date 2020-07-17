Остання неодружена онука королеви Єлизавети ІІ принцеса Беатріс вийшла заміж за нареченого Едоардо Мапеллі Моцці. Інсайдери запевняють, що пара обмінялася подружніми обітницями сьогодні, 17 липня, у Віндзорському замку на таємній весільній церемонії.

Як інформує видання Daily Mail, довгоочікуване весілля принцеси Беатріс та італійця Едоардо Мапеллі Моцці вже відбулося. Пара одружилася 17 липня 2020 року на таємній церемонії у Королівській каплиці Всіх Святих, що розташована у Віндзорському парку.

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На весілля пара запросила королеву Єлизавету з герцогом Единбурзьким, які під час карантину перебувають у Віндзорському замку. Її Величність помітили в авто, яке від'їжджало від королівського будинку. Бабуся нареченої для знакового дня обрала костюм м'ятного кольору з розкішним капелюшком, оздобленим квітами.

Припускають, що на таємному весіллі були присутні й батьки принцеси Беатріс – принц Ендрю та герцогиня Йоркська. Відповідно до урядових інструкцій, весілля можуть проводити у колі всього 30 людей. Імена інших гостей поки залишаються невідомими.

Весілля принцеси Беатріс

Мільярдер Едоардо Мапеллі Моцці зробив пропозицію принцесі Беатріс у вересні 2019 року під час романтичної поїздки до Італії. Пара знайома ще з дитинства, але їхні стосунки зав'язалися після весілля принцеси Євгенії.

Весілля останньої незаміжньої принцеси було однією з найбільш очікуваних подій цього року. Церемонію планували зіграти 29 травня у Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу. Наречені мали б організувати торжество з власних фінансів, адже платників податків обурили пишні святкування, які влаштовує королівська родина за їхні рахунки. До того ж весілля хотіли провести закритим для преси у присутності всього 150 гостей.

Проте пандемія коронавірусу скасувала всі плани й церемонію одруження довелося перенести на невизначений термін. "Наречені не планують змінювати місце святкування та проводити весілля. Наразі вони навіть не думають про своє одруження", – йшлося у повідомленнях інсайдерів у квітні. Проте, схоже, відтягувати дату весілля закохані більше не стали й обмінялися обітницями таємно і скромно.