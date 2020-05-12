Принцеса Діана і не тільки: які красуні увійшли в історію Каннського кінофестивалю
Днями стало відомо, що організатори Каннського кінофестивалю вирішили скасувати подію у 2021 році. Тому журналісти LifeStyle 24 вирішили згадати культові виходи красунь, які увійшли в історію кінозаходу.
Каннський кінофестиваль давно перестав бути просто черговою премією для акторів та режисерів, а став справжнім святом для кіноіндустрії. На червоній доріжці тут щороку красуються десятки топових зірок, які залюбки переглядають та презентують свої роботи. Відтак фестиваль у Каннах є однією з найгучніших світських подій світу!
Важливо: Каннський кінофестиваль скасували через пандемію коронавірусу
Та у 2021 році організаторам заходу довелось внести зміни щодо урочистості. Причиною стала пандемія коронавірусу. Щоб не наражати зіркових гостей на небезпеку, Каннський кінофестиваль, який мав вже 75 раз відгриміти на Лазурному березі Франції, остаточно скасували. Журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати, які розкішні вбрання увійшли в історію легендарної події.
Принцеса Діана
Хоч і на Каннському кінофестивалі побували сотні красунь, вихід принцеси Діани у 1987 році і досі згадують експерти. Для цієї події Леді Ді обрала блакитну шифонову сукню від Catherine Walker. На заході представниця королівської родини побувала з принцом Чарльзом.
Принцеса Діана на Каннському кінофестивалі / Hello Magazine
Софі Лорен
У стилі справжньої принцеси був і вихід легендарної акторки Софі Лорен. на Каннський кінофестиваль вона завітала у 1955 році, аби презентувати свій фільм "Золото Неаполя".
Софі Лорен на Каннському кінофестивалі / Pinterest
Грейс Келлі
Княгиня Монако та колишня акторка Грейс Келлі також побувала на цьому кінофестивалі. Сталось це у 1955 році.
Княгиня Монако Грейс Келлі / Pinterest
Бріджіт Бардо
Босяка по воді та в елегантній сукні – тільки Бріджіт Бардо могла собі таке дозволити. Це фото красуні також увійшло в історію шоу.
Бріджіт Бардо / Instagram / @festivaldecannes
Мадонна
Та якщо попередні красуні вражали публіку елегантністю та розкішшю, то Мадонна обрала інший шлях. Попдіва вийшла на червону доріжку Канн у зухвалій білизні, яку доповнила рожевою накидкою.
Мадонна епатувала в Каннах / Festival Cannes
Моніка Беллуччі
А от Моніка Беллуччі стала справжнім еталоном грації та жіночності. Її вихід на кінофестивалі у 2003 році обговорював весь світ.
Моніка Беллуччі / Instagram / @festivaldecannes
Катрін Деньов
Відзначилась у Каннах і знаменита Катрін Деньов. Її вихід у приталеній сукні та елегантних рукавицях задав моду на кілька років.
Катрін Деньов у Каннах / Getty Images
Та не могли журналісти LifeStyle 24 оминути увагою і сучасні виходи красунь. Адже Каннський кінофестиваль став своєрідним способом продемонструвати найрозкішніші сукні зі свого гардеробу. Моделі, акторки та співачки крокували червоною доріжкою у приголомшливих вбраннях, які, хоч ще не увійшли в історію події, однак точно запам'ятались пресі.
"Ангел" Victoria's Secret виблискувала на Каннському кінофестивалі-2019 / Getty Images
Акторка Ель Феннінг повторила образ 1940-их / Getty Images
Дебютний вихід Пріянки Чопри у 2019-му / Instagram / @priyankachopra
Найдорожча сукня Каннського кінофестивалю за мільйон доларів
Актриса Маріка Пеллегрінеллі / Getty Images
Актриса Джуліанн Мур / Getty Images
Моніка Беллуччі / Getty Images
Чеська модель та актриса Петра Нємцова у бездоганній сукні/ Getty Images
Актор Джордж Клуні та його дружина Амаль Клуні / Getty Images
Шарліз Терон / Getty Images
Відома модель Белла Хадід / Getty Images
Кейт Бланшет у чорній сукні / Getty Images