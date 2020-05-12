Принцеса Діана і не тільки: які красуні увійшли в історію Каннського кінофестивалю

Днями стало відомо, що організатори Каннського кінофестивалю вирішили скасувати подію у 2021 році. Тому журналісти LifeStyle 24 вирішили згадати культові виходи красунь, які увійшли в історію кінозаходу.

Каннський кінофестиваль давно перестав бути просто черговою премією для акторів та режисерів, а став справжнім святом для кіноіндустрії. На червоній доріжці тут щороку красуються десятки топових зірок, які залюбки переглядають та презентують свої роботи. Відтак фестиваль у Каннах є однією з найгучніших світських подій світу!

Важливо: Каннський кінофестиваль скасували через пандемію коронавірусу

Та у 2021 році організаторам заходу довелось внести зміни щодо урочистості. Причиною стала пандемія коронавірусу. Щоб не наражати зіркових гостей на небезпеку, Каннський кінофестиваль, який мав вже 75 раз відгриміти на Лазурному березі Франції, остаточно скасували. Журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати, які розкішні вбрання увійшли в історію легендарної події.

Принцеса Діана

Хоч і на Каннському кінофестивалі побували сотні красунь, вихід принцеси Діани у 1987 році і досі згадують експерти. Для цієї події Леді Ді обрала блакитну шифонову сукню від Catherine Walker. На заході представниця королівської родини побувала з принцом Чарльзом.



Принцеса Діана на Каннському кінофестивалі / Hello Magazine

Софі Лорен

У стилі справжньої принцеси був і вихід легендарної акторки Софі Лорен. на Каннський кінофестиваль вона завітала у 1955 році, аби презентувати свій фільм "Золото Неаполя".



Софі Лорен на Каннському кінофестивалі / Pinterest

Грейс Келлі

Княгиня Монако та колишня акторка Грейс Келлі також побувала на цьому кінофестивалі. Сталось це у 1955 році.



Княгиня Монако Грейс Келлі / Pinterest

Бріджіт Бардо

Босяка по воді та в елегантній сукні – тільки Бріджіт Бардо могла собі таке дозволити. Це фото красуні також увійшло в історію шоу.



Бріджіт Бардо / Instagram / @festivaldecannes

Мадонна

Та якщо попередні красуні вражали публіку елегантністю та розкішшю, то Мадонна обрала інший шлях. Попдіва вийшла на червону доріжку Канн у зухвалій білизні, яку доповнила рожевою накидкою.



Мадонна епатувала в Каннах / Festival Cannes

Моніка Беллуччі

А от Моніка Беллуччі стала справжнім еталоном грації та жіночності. Її вихід на кінофестивалі у 2003 році обговорював весь світ.

Моніка Беллуччі / Instagram / @festivaldecannes

Катрін Деньов

Відзначилась у Каннах і знаменита Катрін Деньов. Її вихід у приталеній сукні та елегантних рукавицях задав моду на кілька років.



Катрін Деньов у Каннах / Getty Images

Та не могли журналісти LifeStyle 24 оминути увагою і сучасні виходи красунь. Адже Каннський кінофестиваль став своєрідним способом продемонструвати найрозкішніші сукні зі свого гардеробу. Моделі, акторки та співачки крокували червоною доріжкою у приголомшливих вбраннях, які, хоч ще не увійшли в історію події, однак точно запам'ятались пресі.



"Ангел" Victoria's Secret виблискувала на Каннському кінофестивалі-2019 / Getty Images



Акторка Ель Феннінг повторила образ 1940-их / Getty Images



Дебютний вихід Пріянки Чопри у 2019-му / Instagram / @priyankachopra



Найдорожча сукня Каннського кінофестивалю за мільйон доларів



Актриса Маріка Пеллегрінеллі / Getty Images



Актриса Джуліанн Мур / Getty Images



Моніка Беллуччі / Getty Images



Чеська модель та актриса Петра Нємцова у бездоганній сукні/ Getty Images



Актор Джордж Клуні та його дружина Амаль Клуні / Getty Images

Шарліз Терон / Getty Images



Відома модель Белла Хадід / Getty Images



Кейт Бланшет у чорній сукні / Getty Images