Принцеса Марія Голіцина померла у 31 рік: відома причина смерті

У США померла правнучка останнього австро-угорського імператора Карла І – Марія Голіцина. На час смерті їй було 31. Відомо, що причиною став не коронавірус, який охопив весь світ.

За даними таблоїду Page Six, Марія Голіцина померла 4 травня від розриву аневризми. Сталось це у її маєтку в американському штаті Техас, де принцеса оселилась після заміжжя з чоловіком Ріші Сінгхом. Наразі родичі Марії Голіциної підтвердили інформацію про смерть, зазначивши, що жінка не дожила тиждень до свого 32-го дня народження.

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Аневризма – це розширення аорти у більше, ніж 2 рази. Зазвичай, людина не має жодних симптомів аж до розриву аневризми. Причиною виникнення можуть бути травми, інфекції, або ж вроджені аномалії аорти.

Прощання з принцесою відбулось 8 травня на Х'юстонському кладовищі. Похорон пройшов до оголошення новини про смерть Марії Голіциної, аби рідні могли без галасу провести її в останню путь.

Що відомо про Марію Голіцину?

Народилась вона у Люксембурзі. Батьки Марії – князь Петро Голіцин та герцогиня Марія-Анна Австрійська. Привілеїв ця родина не має, адже після розпаду Австо-Угорської імперії у 1918 році вони втратили можливість зійти на трон, однак залишили свої титули.

Кілька років Марія Голіцина жила з батьками в Росії та згодом разом з ними переїхала до Європи. У Бельгії вона навчалась коледжі, а також закінчила дизайнерську школу. Та реалізувати себе як дизайнер інтер'єрів Марія Голіцина вирішила у США.



​Померла принцеса Марія Голіцина / Facebook / @mariasingh

Принцеса вийшла заміж у 2017 році за шеф-кухаря Ріші Сінгха. Подружжя оселилось у розкішному маєтку в Техасі. З чоловіком Марія виховувала 2-річного сина Максима.



Марія Голіцина з сином / Facebook / @mariasingh