Принцесі Анні – 69: як вітає королівська сім'я доньку Єлизавети II

Сьогодні престолонаслідниці та другій дитині чинної королеви Великобританії виповнилось 69 років. Принцесу Анну вже привітали представники королівської сім'ї та її прихильники.

За традицією, королівські родичі на залишились осторонь привітань та залишили на своїх офіційних Instagram-сторінках найкращі побажання з днем народження.

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Першою на святковий день відреагували представники Єлизавети II: "Вітаємо королівську принцесу з днем народження! Її Королівська Високість народилася в цей день в 1950 році і є другою дитиною Її Величності і Герцога Единбурзького".

На знімку фотографа Анні Лейбовіц поруч сидять та усміхаються матір Єлизавета II з донькою.

Побажання щасливого та веселого дня народження залишив і перший престолонаслідник та рідний брат принцеси Анни – принц Чарльз. На знімку родичі весело усміхаються на одній з офіційних подій в об'єктиві фотографа Кріса Джексона.

Що відомо про принцесу Анну?

Британська принцеса Анна, яка є 14-тою у черзі на британський престол, народилась у 15 серпня 1950 року у Лондоні. Вона стала другою дитиною з чотирьох Єлизавети II та принца Філіпа. В дитинстві принцеса Анна навчалась вдома, а також у Бененденській незалежній школі.



Принцеса Анна з мамою Єлизаветою II в дитинстві / Архівне фото

Як і її матір, вона є чудовою вершницею та навіть отримала золоту медаль на чемпіонаті Європи з кінного спорту у 1971 році та дві срібних медалі на чемпіонаті Європи з кінного спорту у 1975. Що цікаво, іменинниця навіть представляла Британію на Олімпійських іграх 1976 року. Жінка, як і інші члени королівської сім'ї займається благодійністю, в більшості спрямованої на допомогу дітям. Разом з іншими монархами також бере участь у світських та офіційних заходах.

Щодо особистого життя, то принцеса Анна двічі була одружена. Перший шлюб у неї відбувався у 1973 році з лейтенантом 1-го Королівського драгунського гвардійського полку Марком Філліпсом. Але через 16 років, у 1989, вони заявили про намір розійтися. У спільному шлюбі в них народилось двоє дітей – Пітер та Зара, які є 15 і 18 відповідно у черзі на корону.



Весілля принцеси Анни та Марка Філліпса у 1973 році / Архівне фото

Вже у 1992 році принцеса Анна вийшла заміж за командера Королівського ВМФ Тімоті Лоуренса, який старший від неї на 5 років. Подружжя досі живе у щасливому шлюбі.



Весілля принцеси Анни і Тімоті Лоуренса у 1992 році / Архівне фото