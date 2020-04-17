Принцеса Беатріс остаточно скасувала заплановане весілля

Остання неодружена онука королеви Єлизавети ІІ змушена перенести шлюбну церемонію. Якщо раніше принцеса Беатріс та наречений Едоардо Мапеллі Моцці вирішили провести скромне торжество, то нині закохані прийняти рішення відкласти заплановане весілля на тлі спалаху коронавірусу.

Пандемія коронавірусу звела нанівець плани королівського сімейства, яке було змушене самоізолюватися в особистих маєтках. Так, одне з найгучніших весіль року принцеси Беатріс та її обранця італійського бізнесмена Едоардо Мапеллі Моцці довелося скасувати.

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Інсайдери з близького оточення закоханих повідомили виданню People, що церемонія, яка була запланована на 29 травня у Лондоні, переноситься. Остаточне рішення пов'язане з тим, що уряд Британії вирішив продовжити карантинний режим щонайменше на три наступні тижні. Через введені обмеження підготовка до торжества неможлива.

Зважаючи на нестабільну ситуацію у світі, Беатріс та Едоардо поки не визначилися з датою, на яку перенесуть весілля. Зауважимо, вони були цілком свідомі того, що коронавірус може перекреслити всі їхні плани і навіть не надсилали гостям весільні запрошення.

Наречені не планують змінювати місце святкування та проводити весілля. Наразі вони навіть не думають про своє одруження,

– запевнили інсайдери.

Нагадаємо, що закохані мали б дати подружні обітниці у Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу 29 травня та зібрати гостей на приватному банкеті у садах Букінгемського палацу. Проте рашіне парі довелося відмовитися від проведення офіційного прийому. Беатріс та Едоардо були готові зменшити кількість запрошених гостей до 150 осіб та зіграти скромне весілля. Проте навіть таке торжество за сучасних обставин виявилося неможливим.

Зазначимо, раніше мама нареченої Сара Йоркська зізналася, що її старша донька не засмутиться у випадку перенесення шлюбної церемонії. Вона розуміє, що зараз весь світ переживає складні часи. Беатріс почувається найщасливішою людиною поряд з коханим Едоардо Мапеллі Моцці, тому їхнім почуттям під силу здолати навіть такі випробування.