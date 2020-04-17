24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Принцеса Беатріс остаточно скасувала заплановане весілля

-
Принцеса Беатріс скасувала весілля / Instagram / @theroyalfamily

Остання неодружена онука королеви Єлизавети ІІ змушена перенести шлюбну церемонію. Якщо раніше принцеса Беатріс та наречений Едоардо Мапеллі Моцці вирішили провести скромне торжество, то нині закохані прийняти рішення відкласти заплановане весілля на тлі спалаху коронавірусу.

Пандемія коронавірусу звела нанівець плани королівського сімейства, яке було змушене самоізолюватися в особистих маєтках. Так, одне з найгучніших весіль року принцеси Беатріс та її обранця італійського бізнесмена Едоардо Мапеллі Моцці довелося скасувати. 

Читайте також Весілля принцеси Беатріс під загрозою через спалах коронавірусу, – ЗМІ

Інсайдери з близького оточення закоханих повідомили виданню People, що церемонія, яка була запланована на 29 травня у Лондоні, переноситься. Остаточне рішення пов'язане з тим, що уряд Британії вирішив продовжити карантинний режим щонайменше на три наступні тижні. Через введені обмеження підготовка до торжества неможлива.

Зважаючи на нестабільну ситуацію у світі, Беатріс та Едоардо поки не визначилися з датою, на яку перенесуть весілля. Зауважимо, вони були цілком свідомі того, що коронавірус може перекреслити всі їхні плани і навіть не надсилали гостям весільні запрошення. 

Наречені не планують змінювати місце святкування та проводити весілля. Наразі вони навіть не думають про своє одруження,
– запевнили інсайдери. 

Нагадаємо, що закохані мали б дати подружні обітниці у Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу 29 травня та зібрати гостей на приватному банкеті у садах Букінгемського палацу. Проте рашіне парі довелося відмовитися від проведення офіційного прийому. Беатріс та Едоардо були готові зменшити кількість запрошених гостей до 150 осіб та зіграти скромне весілля. Проте навіть таке торжество за сучасних обставин виявилося неможливим. 

Зазначимо, раніше мама нареченої Сара Йоркська зізналася, що її старша донька не засмутиться у випадку перенесення шлюбної церемонії. Вона розуміє, що зараз весь світ переживає складні часи. Беатріс почувається найщасливішою людиною поряд з коханим Едоардо Мапеллі Моцці, тому їхнім почуттям під силу здолати навіть такі випробування. 

Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Королівська сім'я Весілля принцеси Беатріс LifeStyle
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 16 квітня: новий симптом COVID-19 та пік в Україні у травні
Новини України 19763
16 квітня , 23:40 Дим з Чорнобильської зони пішов на Київ: повітря у столиці найзабрудненіше у світі – відео
Новини України 15288
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 17 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 5608
16 квітня , 21:56 Які розваги Кейт Міддлтон забороняє своїм дітям на карантині
Новини шоу-бізнесу 650
сьогодні , 05:05 Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном – нові дані МЗС: у Греції одужали 22 людини
Лікування 42027
сьогодні , 08:30 17 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 2
16 квітня , 23:30 Демі Роуз ледь прикрила руками свої пишні груди на новому фото 18+
Новини шоу-бізнесу 3613
16 квітня , 20:48 Коронавірус в Італії 16 квітня 2020 року: від ускладнень померли вже понад 22 тисячі хворих
Лікування 4251
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
16 квітня 18:32 Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування
Уляна Журба
16 квітня 14:46 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан
16 квітня 11:48 Сирна паска на Великдень: 3 найкращі рецепти
Квітослава Туз
16 квітня 11:08 Як зробити глазур для паски: найпростіші рецепти
Квітослава Туз
16 квітня 10:53 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин