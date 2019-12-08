Принцеса Беатріс скасувала вечірку на честь заручин: відома причина

31-річна онука королеви Єлизавети ІІ прийняла пропозицію від бізнесмена Едуардо Мапеллі Моцці. Грандіозне весілля пари заплановане на наступний рік. Святкова вечірка мала б відбутися вже 18 грудня, проте на заваді торжеству стали нові подробиці секс-скандалу, до якого причетний батько Беатріс принц Ендрю.

Старша дочка герцога Йоркського більше двох років зустрічалася з мільярдером Едуардо Мапеллі Моцці. Чоловік не належить до аристократичного кола, але є представником британської еліти. Бізнесмен освідчився принцесі Беатріс у вересні цього року в Італії.

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Пара вже запланувала весілля у 2020 році. Проте цьому грандіозному торжеству мала передувати вечірка на честь заручин пари. Нещодавно королівська родина визначилася з датою – 18 грудня. Захід планували провести в елітному готельно-ресторанному комплексі Chiltern Firehouse у Лондоні. На торжество пара запросила чимало зіркових гостей.

Але нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що святкування доводиться відмінити. Принцеса Беатріс та Едуардо Мапеллі Моцці вирішили утриматися від гурних вечірок у той час, яка скандальна репутація герцога Йоркського лише зростає, а увага преси до його персони стрімко набирає обертів.

На це відповідальне рішення принцесу Беатріс вмовили її друзі. Вони припускають, що вся увага папараці буде прикута зовсім не до щасливих закоханих. Попередньо герцог Йоркський заявив, що відмовиться від запрошення на свято своєї дочки, аби не наражати королівську родину на черговий скандал.

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Припускають, що молодята все ж планують провести вечірку на честь заручин, але її дата відтепер не набуде такого розголосу і залишиться в секреті.

Що відомо про стосунки принцеси Беатріс та Едуардо Мапеллі Моцці?

У березі 2019 року онука королеви Єлизавети з'явилась на публіці в компанії італійця Едоардо, з яким офіційно підтвердила стосунки. Сталось це на благодійному вечорі в Національній портретній галереї Лондона. Пара була знамома ще з дитинства, але зав'язала роман нещодавно. Відомо, що 34-річний чоловік вже має 2-річного сина та освідчувався матері дитини архітекторці Дарі Хуанг, але згодом почав зустрічатись з принцесою Беатріс.



Принцеса Беатріс з нареченим Едоардо / Фото: Міссана Гаррімана

Ми дуже раді поділитися новиною про наші недавні заручини. Ми тішимося цій новій спільній життєвій пригоді і не можемо дочекатися весілля. У нас так багато схожих інтересів і цінностей, і ми знаємо, що цей крок стане основою для майбутніх років, наповнених коханням і щастям,

– написала пара в офіційній заяві.

Обручку для Беатріс виготовив вручну британський ювелірний дизайнер Шон Лін. Вона складається з платини з діамантовим каменем у 2,5 карата посередині.



Обручка принцеси Беатріс / Фото: принцеси Євгенії