Принцеса Беатріс заручилась: хто став обранцем внучки Єлизавети II

Принцеса Йоркська Беатріс заручилась на початку вересня 2019 року. Пропозицію одруження спадкоємиці британського престолу зробив 34-річний італієць Едоардо Мапеллі Моцці. Радісною новиною про майбутнє весілля вже поділились представники королівської сім'ї та сестра нареченої – принцеса Євгенія.

Першими про королівське весілля, до якого від сьогодні готуватиметься королівський двір Великобританії, повідомили на інстаграм-сторінці Єлизавети II та принца Філіпа 26 вересня.

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Герцог і герцогиня Йоркські раді оголосити про заручини принцеси Беатріс з містером Едоардо Мапеллі Моцці. Її Королівська Високість і пан Мапеллі Моцці побралися в Італії на початку цього місяця. Весілля відбудеться в 2020 році. Ця фотографія була зроблена принцесою Євгенією в Італії,

– йдеться в офіційній заяві.

У дописі також наведене звернення самих наречених, які неймовірно щасливі з майбутньої події: "Ми дуже раді, що можемо поділитися новинами про нашу недавню зустріч. Ми обидва дуже раді, що разом починаємо цю життєву пригоду, і не можемо дочекатися весілля".



Принцеса Беатріс одружується з Едоардо Мапеллі Моцці / Фото: принцеса Євгенія

Емоціями радості також поділилась і принцеса Євгенія на своїй сторінці в інстаграмі. Вона зізналась, що неймовірно рада за свою рідну сестру і її майбутнього чоловіка Едо. Принцеса Йоркська переконана, що після стількох років взаємин вони неодмінно повинні бути разом.



Принцеса Беатріс одружується! / Фото: принцеси Євгенії



Принцеса Беатріс одружується! / Фото: принцеси Євгенії

Що відомо про стосунки принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі?

Після церемонії одруження принцеси Євгенії та її нареченого – підприємця Джека Бруксбенка, яка відбулась у жовтні минулого року, громадськість не могла дочекатись, коли ж під вінець піде старша дочка Ендрю й Сари – Беатріс? Її навіть почали називати останньою незаміжньою принцесою. Але всі сумніви розвіялись, коли Беатріс у березні цього року вийшла у світ з 34-річним італійцем Едоардо Мапеллі Моцці. Сталось це на благодійному вечорі в Національній портретній галереї Лондона.



Принцеса Беатріс із хлопцем Едоардо Мапеллі Моцці на благодійному вечорі / Elle

Відомо, що закохані були знайомі ще з дитинства, але їхні романтичні стосунки зав'язалися після весілля принцеси Євгенії. Що цікаво, Едоардо Мапеллі Моцці тоді був заручений з архітектором Дарой Хуанг, яка два роки тому народила йому сина. Батько жінки розповідав, що його донька зізналась про зраду Едоардо з газет. Ситуація могла обернутись великим скандалом, адже Єлизавета II не схвалює такі союзи. Але принцеса Йоркська Беатріс є далекою спадкоємицею престолу (8 у черзі), тому вона не потребує офіційного дозволу, щоб вийти заміж за коханого чоловіка, нехай і з дитиною від минулих відносин.