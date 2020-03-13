Принцеса Данії Марі вивезе дітей з школи-інтернату в Швейцарії через коронавірус

Принцеса Марі з Данії 13 березня виступила із офіційною заявою від своєї королівської сім’ї, що має намір забрати чотирьох дітей з школи-інтернату в Швейцарії, оскільки там навчальні заклади закривають через пандемію коронавірусу.

Жінка має намір повернутись у Данію, щоб разом зі співгромадянами боротись із смертельною недугою, яка наразі не принесла жодних втрат. Станом на 13 березня у Данії зафіксовано 788 випадків зараження коронавірусом, які більше не поширюються.

До теми Принц Чарльз оконфузився через коронавірус: курйозне відео

У заяві 48-річної принцеси Марі і чоловіка принца Іохима йшлось про те, що вона хоче "повернутись додому і встати з данським народом у той час, коли всі цього потребують".

Сім'я наслідного принца вважає найбільш природньо повертатися додому і бути з датчанами в той час, коли є спільна відповідальність піклуватись один про одного,

– наголошують представники королівської сім’ї.

Але додамо, що на час стрімкого поширення вірусу у Данії, діти принцеси Марі з 6 січня навчались у Швейцарії, перебуваючи разом з батьками. Коли в Данії відновлять навчання, вони повернуться у свої школи.

Щодо Швейцарії, то саме там зараз нестабільна ситуація з коронавірусом Covid-19 – 1135 випадків зараження та 7 смертей. Уряд Швейцарії 13 березня оголосив, що пропонують закрити усі школи в країні на декілька тижнів, жорсткіше перевіряти громадян на кордонах та встановити заборону на публічні та приватні заходи на більше ніж 100 осіб. Про це повідомляють у Neue Zürcher Zeitung.