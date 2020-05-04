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Принцеса Діана намагалася вчинити самогубство: історію її життя покажуть у байопіку

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Принцеса Діана намагалася вчинити самогубство
Принцеса Діана намагалася вчинити самогубство / Instagram / @princess.diana.forever

Netflix покаже документальний фільм, який розкриє таємниці життя принцеси Діани. У стрічці фігурують історії про те, що чотири рази вона намагалася накласти на себе руки. Прогнозують, що байопік негативно позначиться на королівській родині та завдасть удару Гаррі та Вільяму.

Як інформує видання The Sun, на замовлення стрімінгової платформи Netflix телекомпанія DSP готується до випуску фільму, який нині фігурує у пресі під назвою "Бути мною: Діана". Чотирисерійна стрічка проллє світло на постать принцеси Діани, яка трагічно загинула 23 роки тому. 

До теми Лист принцеси Діани принцам Вільяму та Гаррі: ексклюзивні фото

У документальній картині покажуть життя першої дружини принца Чарльза з часів складного дитинства до нещасливого шлюбу з сином королеви Єлизавети ІІ, включаючи проблеми з психічним здоров'ям та розлади харчування. Фільм заснований на неоприлюднених раніше кадрах з виходів принцеси Діани та інтерв'ю близьких для неї людей. 

Проти екранізації життя принцеси Уельська виступили всі члени британської монархії та її родина Спенсер-Черчилль. У пресі вже встигли припустити, що ця викривальна стрічка стане потужним ударом для герцога Кембриджського та принца Гаррі, який співпрацював з Netflix у спільних проєктах. 

Вільям і Гаррі будуть дуже засмучені і розлючені. Для Гаррі це особливо неприємно, оскільки він працював з Netflix,
– зазначають джерела. 

принцеса діана
Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі / Фото: Getty Images 

Слід зауважити, що представники компанії DSP заявляють, що фільм – не шоу на замовлення, а інформація, яку використали творці, давно є у загальному доступі. У той же час, нині не найкращий період для виходу скандальної стрічки. Адже у ЗМІ досі не вщухли розмови про зречення королівських обов'язків Меган І Гаррі, яке позначилося на британській монаршій родині. 

Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Королівська сім'я Принцеса Діана LifeStyle
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