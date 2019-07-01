Принцеса Монако Шарлотта Казірагі відсвяткувала друге весілля: фото сукні завидної нареченої

32-річна внучка Грейс Келлі Шарлотта Казірагі зіграла друге весілля. Принцеса Монако та її наречений Димитрій Рассам офіційно стали подружжям 29 червня у Провансі.

Перше весілля завидної нареченої Монако відбулося 1 червня, однак це було лише святковою церемонією, а офіційна частина відбулася наприкінці місяця, 29 червня.

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Шарлотта Казірагі, внучка Грейс Келлі, сказала "так" своєму нареченому під час вінчання в Провансі. Для важливої події 32-річна принцеса обрала сукню від італійського дизайнера Giambattista Valli. На її голові була традиційна фата, а образ доповнювали діаманти. Принцеса вирішила зробити ставку на елегантність, а не пишноту свого образу. Плаття, в якому Шарлотта Казірагі офіційно стала дружиною, було оздоблено розкішним мереживом, а також рюшами по довжині.



Шарлотта Казірагі та Димитрій Рассам / Instagram / @giambattistavalliparis