Принцеса Монако Шарлотта Казірагі вийшла заміж: перші фото з церемонії

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Принцеса Монако Шарлотта та Димитрій Рассам одружились
Принцеса Монако Шарлотта та Димитрій Рассам одружились / Instagram / @charlottecasiraghi_

Після майже 3 років роману та народження сина принцеса Монако Шарлотта Казірагі та продюсер Димитрій Рассам офіційно одружились. Урочиста церемонія відбулась у перший день літа – 1 червня.

Як повідомляє The Daily Mail, закохана пара вирішила не влаштовувати гучного свята, запросивши тільки найближчих родичів та друзів. Шлюб принцеса Шарлотта та Димитрій Рассам уклали в Палаці Грімальді, де свого часу одружилась її бабуся Грейс Келлі та князь Реньє. 

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За інформацією ЗМІ, до вівтаря наречена пішла у білій атласній сукні з відкритими плечима та оригінальним кроєм у зоні декольте. Принцеса Шарлотта зробила лаконічну укладку волосся та макіяж з акцентом на очі. Образ королівська наречена доповнила діамантовим кольє від Cartier, яке їй дісталось у спадок від легендарної Грейс Келлі. Водночас Димитрій Рассам обрав світлий класичний костюм з метеликом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE SPOSE (@mr_bridal_elle)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений iO Donna (@iodonna_it)

Після скромної церемонії молодята влаштували затишну вечірку у готелі Monte Carlo Beach. Вже туди молодята прийшли у більш зручному вбранні: принцеса Шарлотта постала у сірій сукні від Saint Laurent з декоративними бантами, а Димитрій Рассам – у синьому костюмі з світло-блакитною краваткою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений la Repubblica (@larepubblica)

Як відомо, принцеса Шарлотта Казірагі є внучкою легендарної акторки та княгині Грейс Келлі і короля Альберта ІІ. На початку березня 2018 року вона заручилась з кінопродюсером Димитрієм Рассамі – нащадком актриси Кароль Буке. Це перший офіційний шлюб для Шарлотти та другий для її обранця.

Пара не поспішала одразу ж влаштовувати весілля, відтак у ЗМІ подейкували, що закохані вже давно розірвали стосунки. Згодом журналісти дізнались, що причиною перенесення церемонії була вагітність принцеси Шарлотти: у жовтні 2018 року вона народила сина. Окрім цього, представниця королівської родини виховує ще одну дитину від актора Гада Ельмалеха.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Зіркові весілля Королівське весілля Монако
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