Принцеса Монако спростувала чутки про розставання з чоловіком: офіційна заява

На початку 2019 року у січні іноземні медіа вибухнули інформацією про те, що принцеса Монако Шарлотта Казірагі, яка є внучкою легендарної акторки Грейс Келлі та короля Альберта ІІ, скасувала заручини зі знаменитим кінопродюсером Димитрієм Рассамом, від якого вона два місяці тому народила дитину.

Однак знаменита пара випустила офіційну заяву, у якій спростовано чутки про їхнє розставання. Про це повідомляють західні ЗМІ, до прикладу видання Marie Claire.

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Також у заяві зазначено, що така інформація негативно відбилася на моральному стані закоханих і членів їхньої сім'ї. Через це вони планують звернутися з цим питанням до суду.

Шарлотта Казірагі і Димитрій Рассам, що стали жертвами переслідувань жовтої преси, спростовують всі безпідставні чутки про своє розлучення. Пояснення цієї цинічної і неправдивої інформації найпростіше: придумати конфлікт, якого немає і ніколи не було, з метою заробити гроші, так, як всім відомо, що новини про гучне розставання завжди добре продаються. З огляду на негативний вплив цих чуток на них самих, на їхніх дітей і рідних, вони прийняли рішення звернутися до адвокатів для початку судових розглядів,

– йдеться в офіційній заяві.

Офіційна заява Казірагі і Рассама виглядає так:

Нагадаємо, у березні напередодні вручення престижної кінопремії "Сезар" Димитрій Рассам освідчився принцесі Монако. Згодом 23 жовтня Шарлотта народила їхню першу спільну дитину.

Хто така Шарлотта Казірагі?Це внучка легендарної акторки та княгині Грейс Келлі і короля Альберта ІІ. Відомо, що принцеса Монако перебувала у стосунках з актором Гадом Ельмалех, від якого у 2013 році народила сина, а її наречений Димитрій Рассам теж був одружений з російською моделлю Машою Новосьоловою.