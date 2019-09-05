Принцеса Шарлотта вперше пішла до школи: яку сукню обрала Кейт Міддлтон для знакової події

У всьому світі розпочався навчальний рік, відтак всі батьки з гордістю відвели своїх нащадків до школи. Винятком не стали й герцоги Кембриджські, які обрали для принца Джорджі і принцеси Шарлотти елітну школу в Лондоні. Для такого особливого виходу Кейт Міддлтон обрала стильний образ, який вже встиг зачарувати світ.

5 вересня ввійде в історію подружжя герцогів Кембриджських, адже саме сьогодні вони вперше повели 4-річну Шарлотту до школи. В особливий день дівчинку підтримували її батьки та брат Джордж, який вже навчається в елітній школі Thomas’s Battersea School.

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Що відомо про школу​ Thomas's Battersea?Заклад розташований у південному районі Лондона, в 30 хвилинах їзди від Кенсінгтонського палацу. Школа вважається однією з найпрестижніших, адже тут впроваджені інноваційні методи навчання, а діти вивчають предмети у формі гри. Вартість освіти ​у Thomas's Battersea складає 23 тисячі доларів на рік.

Чарівна подія привернула увагу всіх журналістів, які відзначили ідеальний стиль Кейт Міддлтон. Перед камерами вона постала у стильній та скромній сукні від Michael Kors, вартість якої становить 175 доларів. Вбрання герцогині мало трендовий квітковий принт та пояс, який підкреслив її струнку талію. Образ Кейт доповнила туфлями на підборах та лаконічними прикрасами з королівської колекції.

Водночас принц Вільям красувався в улюблених коричневих штанах, блакитній сорочці та піджаку. Герцоги Кембриджські несли рюкзаки своїх дітей та ніжно тримали їх за руки, підтримуючи у такий особливий день.

Подружжя вирішило не привертати увагу до себе в такий знаковий день. Відтак принц Вільям і Кейт Міддлтон приїхали до бічного входу елітної школи, де їх зустрічала очільниця закладу Хелен Хаслем. Всього кілька секунд герцоги Кембриджські поспілкувались з нею на подвір'ї та одразу ж зайшли зі своїми дітьми до будівлі.

На офіційній сторінці подружжя з'явилось чарівне відео, де видно, як принцеса Шарлотта підходить до директорки Thomas’s Battersea School та не приховує свого хвилювання.