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Принцеса Софія влаштувалася в одну з лікарень Стокгольма для протидії коронавірусу

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Принцеса Софія влаштувалася в одну з лікарень Стокгольма / Instagram / @prinsparet

Дружина принца Швеції Карла Філіпа вирішила змінити фах на час пандемії коронавірусу. Принцеса Софія пройшла триденний курс навчання та з наступного тижня власними силами буде допомагати медикам однієї з лікарень Стокгольма.

У час, коли весь світ об'єднався для протидії спалаху коронавірусу, члени королівських сімей готові забути про власні титули та власноруч допомагати медикам. Так, модель і невістка короля Швеції Карла XVI Густава принцеса Софія наступні тижні проведе у стінах однієї з лікарень Стокгольма. 

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Як повідомляє видання Hello, принцеса пройшла триденний курс навчання в Sophiahemmet University College разом з іншими 80 волонтерами. 35-річна Софія готова розпочати роботу на передовій пліч-о-пліч з медиками, які цілодобово рятують життя пацієнтів. Вона не буде контактувати з хворими на коронавірус, проте серед її обов'язків не менш відповідальні завдання – стерилізація предметів, адміністративні функції та спілкування з родичами інфікованих. 

Нагадаємо, що 40-річний Карл Філіп одружився з моделлю Софією в липні 2015 року після п'яти років стосунків. Зараз пара виховує двох спільних синів дворічного Габріеля та трирічного Александра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Just Jared (@justjared)

Слід зазначити, що принцеса Софія не перша медійна особистість, яка зважилася забути про почесні титули під час спалаху коронавірусу. 24-річна індійська лікарка Бхаша Мукерджі, яка отримала титул "Міс Англії 2019", прийняла складне рішення повернутись до своєї професії, щоб допомогти колегам у боротьбі з COVID-19. 

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Швеція
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