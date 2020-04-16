Принцеса Софія влаштувалася в одну з лікарень Стокгольма для протидії коронавірусу

Дружина принца Швеції Карла Філіпа вирішила змінити фах на час пандемії коронавірусу. Принцеса Софія пройшла триденний курс навчання та з наступного тижня власними силами буде допомагати медикам однієї з лікарень Стокгольма.

У час, коли весь світ об'єднався для протидії спалаху коронавірусу, члени королівських сімей готові забути про власні титули та власноруч допомагати медикам. Так, модель і невістка короля Швеції Карла XVI Густава принцеса Софія наступні тижні проведе у стінах однієї з лікарень Стокгольма.

Читайте також Міс Англія 2019 "зняла корону" та повернулась до роботи лікаря через коронавірус

Як повідомляє видання Hello, принцеса пройшла триденний курс навчання в Sophiahemmet University College разом з іншими 80 волонтерами. 35-річна Софія готова розпочати роботу на передовій пліч-о-пліч з медиками, які цілодобово рятують життя пацієнтів. Вона не буде контактувати з хворими на коронавірус, проте серед її обов'язків не менш відповідальні завдання – стерилізація предметів, адміністративні функції та спілкування з родичами інфікованих.

Нагадаємо, що 40-річний Карл Філіп одружився з моделлю Софією в липні 2015 року після п'яти років стосунків. Зараз пара виховує двох спільних синів дворічного Габріеля та трирічного Александра.

Слід зазначити, що принцеса Софія не перша медійна особистість, яка зважилася забути про почесні титули під час спалаху коронавірусу. 24-річна індійська лікарка Бхаша Мукерджі, яка отримала титул "Міс Англії 2019", прийняла складне рішення повернутись до своєї професії, щоб допомогти колегам у боротьбі з COVID-19.