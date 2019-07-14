Принцеса Євгенія поділилась дитячими знімками: чарівні кадри

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Принцеса Євгенія
Принцеса Євгенія / Instagram / @princesseugenie

Хоч представникам королівської родини заборонено вести особисті блоги в мережі, принцеса Євгенія успішно порушує це правило. Днями внучка Єлизавети ІІ поділилась з прихильниками чарівними знімками, зробленими у дитинстві.

Вімблдонський турнір – це чудова нагода для знаменитостей повболівати за улюблених тенісистів та показати новинки свого гардеробу. Винятком не стають представники Кенсінгтонського палацу, які залюбки приходять переглянути черговий матч. 

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У 2019 році принцеса Євгенія вирішила порушити традицію своєї родини та не пішла на тенісний турнір. Однак у мережі вона пригадала, як колись вперше відвідала Вімблдон у Лондоні. Спогадами принцеса не обмежилась, тому доповнила допис архівними знімками, на яких постала зі своїми батьками – принцом Ендрю і Сарою Фергюсон. 

Цікаво, про що це ми з татом тоді говорили,
– написала принцеса Євгенія. 

Знімки датовані 1993 роком, відтак на фото внучці Єлизавети ІІ всього лише 3 роки. на кадрах принцеса Євгенія уважно спостерігає за грою та із захватом слухає пояснення батьків. 

Принцеса Євгенія у дитинстві
Принцеса Євгенія у дитинстві / Instagram / @princesseugenie

Королівська родина Великобританії
Королівська родина Великобританії / Instagram / @princesseugenie

Фото з'явились на сторінці принцеси Євгенії 12 липня перед закриттям Вімблдонського турніру. На заході були присутні Кейт та Піппа Міддлтон і Меган Маркл. Герцогині не тільки спостерігали за тенісним поєдинком, але й згодом поспілкувались зі спортсменами. 

Кейт Міддлтон Піппа Міддлтон і Меган Маркл
Меган Маркл, Кейт і Піппа Міддлтон на Вімблдонському турнірі / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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