Принцеса Євгенія поділилась дитячими знімками: чарівні кадри

Хоч представникам королівської родини заборонено вести особисті блоги в мережі, принцеса Євгенія успішно порушує це правило. Днями внучка Єлизавети ІІ поділилась з прихильниками чарівними знімками, зробленими у дитинстві.

Вімблдонський турнір – це чудова нагода для знаменитостей повболівати за улюблених тенісистів та показати новинки свого гардеробу. Винятком не стають представники Кенсінгтонського палацу, які залюбки приходять переглянути черговий матч.

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У 2019 році принцеса Євгенія вирішила порушити традицію своєї родини та не пішла на тенісний турнір. Однак у мережі вона пригадала, як колись вперше відвідала Вімблдон у Лондоні. Спогадами принцеса не обмежилась, тому доповнила допис архівними знімками, на яких постала зі своїми батьками – принцом Ендрю і Сарою Фергюсон.

Цікаво, про що це ми з татом тоді говорили,

– написала принцеса Євгенія.

Знімки датовані 1993 роком, відтак на фото внучці Єлизавети ІІ всього лише 3 роки. на кадрах принцеса Євгенія уважно спостерігає за грою та із захватом слухає пояснення батьків.



Принцеса Євгенія у дитинстві / Instagram / @princesseugenie



Королівська родина Великобританії / Instagram / @princesseugenie

Фото з'явились на сторінці принцеси Євгенії 12 липня перед закриттям Вімблдонського турніру. На заході були присутні Кейт та Піппа Міддлтон і Меган Маркл. Герцогині не тільки спостерігали за тенісним поєдинком, але й згодом поспілкувались зі спортсменами.



Меган Маркл, Кейт і Піппа Міддлтон на Вімблдонському турнірі / Getty Images