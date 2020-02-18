Принцеса Євгенія показала романтичне фото з чоловіком

Принцеса Євгенія поділилася архівною фотографією з чоловіком Джеком Бруксбенком. Таким чином вона привітала його з Днем святого Валентина.

Принцеса Йоркська Євгенія на своїй інстаграм-сторінці опублікувала ніжну світлину з чоловіком. Вона на часто поширює сімейні знімки, проте у День закоханих зробила виняток.

Читайте також: Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер прийме юдаїзм перед весіллям з 61-річним мільйонером

Як зазначає Євгенія, це фото було зроблено у 2010 році. Саме того року вона зустріла свого коханого.

На цьому кадрі принцесі всього 19 років. Вона одягнена в яскраву сукню і жакет чорного кольору. На голові в Євгенії капелюшок з пір'ям. На обличчі майже немає макіяжу, виділені лише очі.

Джек в чорному костюмі та білій сорочці. До вбрання він додав золотисту краватку.