Принцеса Євгенія та її чоловік відсвяткували 10-ту річницю стосунків: романтичні фото

Британська принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбанк вчора, 24 квітня, мали особливе свято. Саме в цей день 10 років тому розпочалася їхня історія кохання.

Пара відсвяткувала визначний день у своєму житті. Вже 10 років вони кохають один одного та підтримують, поруч тоді, коли добре й погано. З цієї нагоди принцеса Євгенія опубілкувала романтичні фото з чоловіком та написала зворушливий допис на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Наречена "Холостяка" Нікіти Добриніна розповіла про стосунки з ним: У мене більше немає сумнівів

Королівські весілля та подружжя завжди перебувають у центрі уваги. Не є винятком і шлюб принцеси Євгенії та Джека Бруксбанка. Пара радо поділилася з шанувальниками чудовим моментом зі спільного життя.

Ми з Джеком сьогодні святкуємо свою 10-ту річницю і нам пощастило бути разом у цей час. Якщо у когось також є ювілей цього тижня, якщо ви разом чи окремо у цей складний період, якщо ви працівник фронтової лінії, який хоче сказати своїй людині, що любить її, то, будь ласка, надішліть мені фото та розкажіть про ваш теперішній стан, про стосунки. Я ділитимуся вашими повідомлення у своїх інстаграм-розповідях протягом наступних днів,

– написала в публікації принцеса Євгенія.

Для перегляду фотографій гортайте ліворуч.

Нагадаємо, внучка королеви Єлизавети ІІ зустрічалася з Джеком Бруксбанком понад сім років після чого, в січні 2018 року пара заручилася. 12 жовтня 2018 року вони зіграли гучне королівське весілля. Закохані дали обітниці один одному в каплиці Святого Георгія. Саме там в травні того ж року обвінчалися принц Гаррі та Меган Маркл. Наречена йшла до вівтаря у сукні від британських дизайнерів Пітера Пілотто та Крістофера Де Воса.