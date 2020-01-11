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Принцеса Йорданії увійшла в історію країни як перша жінка-пілот

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Королева Йорданії з чоловіком та доньками / Instagram / @queenrania

Королівська родина Йорданії – монарх Абдалла ІІ та його чарівна дружина Ранія – взяли участь в особливій церемонії. Днями їхня молодша донька Сальма отримала престижну медаль, як перша жінка-пілот в державі.

Про це Її Величність розповіла прихильникам у мережі, додавши ефектні фото з урочистості. Згідно з офіційним дописом, 19-річна принцеса Сальма вже увійшла в історію Йорданії. Нащадок монархів стала першою жінкою, яка пройшла попередню підготовку пілотів в Збройних Силах та отримала за це нагороду – медаль у формі крил. 

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Урочиста подія відбулась у королівській резиденції Al Husseiniya Palace, що в Аммані. За традицією, нагороду Сальма прийняла від глави монархії Абдалли ІІ, який є її батьком. Підтримати принцесу прийшли і знамениті родичі дівчини – королева Ранія та її син Хусейн ібн Абдалла. 

Як завжди, блискуча працьовитість! Вітаю з отриманням медалі і бажаю ще більших успіхів і досягнень!
– написав спадкоємець престолу Хусейн ібн Абдалла.

Принцеса Йорданії Сальма
Принцеса Йорданії Сальма / Instagram / @queenrania

Для цієї особливої події Її Величність, яка вже є знаною модницею у світі, обрала скромну та яскраву сукню. Фіолетове вбрання Ранія доповнила чорним поясом, який допоміг їй підкреслити струнку талію. Маленька сумка, взуття на підборах та ідеальні макіяж і зачіска завершили образ представниці монархії.

Королівська родина Йорданії на урочистій події
Королівська родина Йорданії на урочистій події / Instagram / @queenrania

Цікаво, що сама королева Ранія також має військове звання. Її Величність є полковником Збройних Сил Йорданії, а також очільником організації, що підтримує родичів та самих військових. 

Розкішний образ королеви Ранії
Розкішний образ королеви Ранії / Instagram / @queenrania

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Теги: LifeStyle
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